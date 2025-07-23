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Во Франции нашли связь между протестами на Украине и финансированием Киева

Во Франции нашли связь между протестами на Украине и финансированием Киева - 23.07.2025, ПРАЙМ

Во Франции нашли связь между протестами на Украине и финансированием Киева

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо иронично отметил якобы "случайную" связь между протестами на Украине и крупные финансированием киевского... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T12:32+0300

2025-07-23T12:32+0300

2025-07-23T12:32+0300

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ПАРИЖ, 23 июл - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо иронично отметил якобы "случайную" связь между протестами на Украине и крупные финансированием киевского режима. "Украинцы восстают против Зеленского. Массовые демонстрации примерно по всей стране в ответ на закон режима Зеленского, который ставит под контроль антикоррупционные органы! Как будто случайно в тот момент, когда в Украину вливаются сотни миллиардов", - написал Филиппо в соцсети X. Политик также призвал прекратить финансирование "коррумпированного, воинственного режима", против которого выступает "его собственный народ". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова.Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

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общество , украина, виталий кличко, сбу