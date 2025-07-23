https://1prime.ru/20250723/finuslugi-859832617.html
"Финуслуги" отметили снижение ставок по вкладам перед заседанием ЦБ
"Финуслуги" отметили снижение ставок по вкладам перед заседанием ЦБ - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Финуслуги" отметили снижение ставок по вкладам перед заседанием ЦБ
Крупные российские банки снижают ставки по вкладам перед заседанием ЦБ по ключевой ставке, которое состоится 25 июля, сообщает финансовый маркетплейс... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T15:31+0300
2025-07-23T15:31+0300
2025-07-23T15:31+0300
экономика
банки
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Крупные российские банки снижают ставки по вкладам перед заседанием ЦБ по ключевой ставке, которое состоится 25 июля, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "За первую половину этой недели сразу шесть банков из топ-20 снизили ставки по вкладам. Шаг снижения на этой неделе составил от 0,2 процентного пункта до 2 процентных пунктов", - говорится в пресс-релизе. Там отмечается, что средняя ставка по трехмесячному вкладу сейчас составляет 17,52% годовых, по полугодовому - 16,64%, по годовому - 15,81%. Для расчета использовались вклады на 100 000 рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев по депозитным продуктам в топ-20 банков по объему средств населения. С начала июля средние ставки по вкладам снизились на 1,13-1,32 процентного пункта. "По нашим расчетам, после снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт в июне средняя ставка по годовому вкладу опустилась уже на 2,70 процентных пунктов, по полугодовому – на 2,56 процентных пунктов, по трехмесячному – на 2,06 процентных пунктов. Ставки по вкладам снизились во всех банках, вклады которых используются при расчете индекса", - сообщают аналитики маркетплейса. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
"Финуслуги" отметили снижение ставок по вкладам перед заседанием ЦБ
"Финуслуги": банки снижают ставки по вкладам перед заседанием ЦБ по ставке
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Крупные российские банки снижают ставки по вкладам перед заседанием ЦБ по ключевой ставке, которое состоится 25 июля, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"За первую половину этой недели сразу шесть банков из топ-20 снизили ставки по вкладам. Шаг снижения на этой неделе составил от 0,2 процентного пункта до 2 процентных пунктов", - говорится в пресс-релизе.
Там отмечается, что средняя ставка по трехмесячному вкладу сейчас составляет 17,52% годовых, по полугодовому - 16,64%, по годовому - 15,81%.
Для расчета использовались вклады на 100 000 рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев по депозитным продуктам в топ-20 банков по объему средств населения.
С начала июля средние ставки по вкладам снизились на 1,13-1,32 процентного пункта. "По нашим расчетам, после снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт в июне средняя ставка по годовому вкладу опустилась уже на 2,70 процентных пунктов, по полугодовому – на 2,56 процентных пунктов, по трехмесячному – на 2,06 процентных пунктов. Ставки по вкладам снизились во всех банках, вклады которых используются при расчете индекса", - сообщают аналитики маркетплейса.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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