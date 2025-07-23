https://1prime.ru/20250723/finuslugi-859832617.html

"Финуслуги" отметили снижение ставок по вкладам перед заседанием ЦБ

"Финуслуги" отметили снижение ставок по вкладам перед заседанием ЦБ - 23.07.2025, ПРАЙМ

"Финуслуги" отметили снижение ставок по вкладам перед заседанием ЦБ

Крупные российские банки снижают ставки по вкладам перед заседанием ЦБ по ключевой ставке, которое состоится 25 июля, сообщает финансовый маркетплейс... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T15:31+0300

2025-07-23T15:31+0300

2025-07-23T15:31+0300

экономика

банки

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83270/62/832706237_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_24b5c562d2bbd4d87ddf906f7fb0d07a.jpg

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Крупные российские банки снижают ставки по вкладам перед заседанием ЦБ по ключевой ставке, которое состоится 25 июля, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "За первую половину этой недели сразу шесть банков из топ-20 снизили ставки по вкладам. Шаг снижения на этой неделе составил от 0,2 процентного пункта до 2 процентных пунктов", - говорится в пресс-релизе. Там отмечается, что средняя ставка по трехмесячному вкладу сейчас составляет 17,52% годовых, по полугодовому - 16,64%, по годовому - 15,81%. Для расчета использовались вклады на 100 000 рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев по депозитным продуктам в топ-20 банков по объему средств населения. С начала июля средние ставки по вкладам снизились на 1,13-1,32 процентного пункта. "По нашим расчетам, после снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт в июне средняя ставка по годовому вкладу опустилась уже на 2,70 процентных пунктов, по полугодовому – на 2,56 процентных пунктов, по трехмесячному – на 2,06 процентных пунктов. Ставки по вкладам снизились во всех банках, вклады которых используются при расчете индекса", - сообщают аналитики маркетплейса. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

https://1prime.ru/20250723/sovfed-859822346.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы