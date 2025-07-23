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ФТС выявила контрабанду валюты на 1,2 миллиарда рублей

ФТС выявила контрабанду валюты на 1,2 миллиарда рублей - 23.07.2025, ПРАЙМ

ФТС выявила контрабанду валюты на 1,2 миллиарда рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) России за первую половину 2025 года выявила факты незаконного перемещения физлицами наличной валюты, в основном долларов и... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T12:26+0300

2025-07-23T12:26+0300

2025-07-23T12:26+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за первую половину 2025 года выявила факты незаконного перемещения физлицами наличной валюты, в основном долларов и евро, на сумму, эквивалентную 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ведомства. "ФТС России в I полугодии выявила незаконное перемещение валюты гражданами на сумму 1,2 млрд рублей. За 6 месяцев 2025 года таможенники пресекли 6 314 таких фактов. В основном граждане контрабандой пытались провезти доллары и евро", - говорится в сообщении ведомства. Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан, сообщает ФТС. В сообщении указывается, что всего таможенниками возбуждено 37 уголовных дел, 19 из которых – по фактам незаконного ввоза. Также возбуждено 6 277 дел об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств. Из них 3 376 дел связаны с запретом на вывоз иностранной валюты в эквиваленте, превышающем 10 тысяч долларов. ФТС напоминает, что со 2 марта 2022 года в действующие правила указом президента РФ № 81 были внесены изменения о временном запрете вывоза из РФ наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов. При ввозе на таможенную территорию наличных денежных средств, превышающих эквивалент в 10 тысяч долларов, их необходимо письменно задекларировать. "При единовременном ввозе одним физическим лицом валюты на сумму свыше 100 тысяч долларов США к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств. Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы", - добавили в ФТС.

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