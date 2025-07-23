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Фьючерсы Уолл-стрит заметно растут перед публикацией статданных в США - 23.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фьючерсы Уолл-стрит заметно растут перед публикацией статданных в США
Фьючерсы Уолл-стрит заметно растут перед публикацией статданных в США - 23.07.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит заметно растут перед публикацией статданных в США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду уверенно поднимаются в ожидании данных с рынка жилья США, свидетельствуют данные бирж. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:49+0300
2025-07-23T14:49+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
япония
дональд трамп
nasdaq composite
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду уверенно поднимаются в ожидании данных с рынка жилья США, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 14.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,42%, до 44 900 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,1%, до 23 249 пунктов, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,32%, до 6 366,75 пункта. Инвесторы ожидают новых макроэкономических данных. Позднее в среду Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует сведения о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики ожидают снижение показателя за июнь до 4,01 миллиона с 4,03 миллиона в мае. В центре внимания остаются и макроэкономические новости. Ранее в среду американский президент Дональд Трамп заявил о заключении "возможно, крупнейшего" торгового соглашения с Японией, которая обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%. Трамп добавил, что США будут поставлять в Японию легковые и грузовые автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты, отметив, что пошлина в 15% будет зеркальной.
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рынок, торги, индексы, сша, япония, дональд трамп, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, Nasdaq Composite
14:49 23.07.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит заметно растут перед публикацией статданных в США

Фьючерсы на индексы Уолл-стрит растут в ожидании данных с рынка жилья США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду уверенно поднимаются в ожидании данных с рынка жилья США, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 14.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,42%, до 44 900 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,1%, до 23 249 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,32%, до 6 366,75 пункта.
Инвесторы ожидают новых макроэкономических данных. Позднее в среду Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует сведения о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики ожидают снижение показателя за июнь до 4,01 миллиона с 4,03 миллиона в мае.
В центре внимания остаются и макроэкономические новости. Ранее в среду американский президент Дональд Трамп заявил о заключении "возможно, крупнейшего" торгового соглашения с Японией, которая обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%.
Трамп добавил, что США будут поставлять в Японию легковые и грузовые автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты, отметив, что пошлина в 15% будет зеркальной.
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются
Вчера, 15:15
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАЯПОНИЯДональд ТрампNasdaq Composite
 
 
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