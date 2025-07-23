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"Промышленная тайна". ЕС позволили покупать газ в России с одним условием
"Промышленная тайна". ЕС позволили покупать газ в России с одним условием - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Промышленная тайна". ЕС позволили покупать газ в России с одним условием
Европейские страны потратили на газ и нефть из России в 2024 году больше, чем на помощь Украине, несмотря на требование прекратить закупки у Москвы, говорится в | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T08:47+0300
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2025-07-23T08:47+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Европейские страны потратили на газ и нефть из России в 2024 году больше, чем на помощь Украине, несмотря на требование прекратить закупки у Москвы, говорится в материале агентства РИА Новости.Отмечается, что ЕС закупил 297,9 миллиарда кубометров газа, 54,45 из которых приходятся на Россию, ставшую вторым по величине поставщиком после Норвегии. По словам еврокомиссара по энергетике Дан Йоргенсе, поддержка Киева обошлась дешевле.Собеседники издания заметили, что на Францию, Венгрию, Испанию, Словакию пришлось больше половины импорта газа из России. Тем не менее, несмотря на требование Еврокомиссии остановить полностью торговлю с Москвой к 2027-му году, от государств-импортеров больше не требуется полная отчетность. В агентстве Reuters такое решение назвали "промышленной тайной", разглашение которой возможно только с согласия национальных правительств."Крупные европейские импортеры открыли в третьих странах представительства для взаимодействия с российскими поставщиками. По документам все чисто. Турция и ОАЭ с удовольствием выступают посредниками, получая дополнительную прибыль. А европейцам — накрутка в 20-30%", — пояснил член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.Экономист также обратил внимание, что в перспективе вырастут "теневые потоки", а взаимодействие России с Африкой создаст новое "окно возможностей" для "обезличивания" российского топлива.
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газ, ес, россия
Энергетика, Газ, ЕС, РОССИЯ
"Промышленная тайна". ЕС позволили покупать газ в России с одним условием
Экономист Марышев: ЕС продолжит покупать "обезличенный" газ из России
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ.
Европейские страны потратили на газ и нефть из России в 2024 году больше, чем на помощь Украине, несмотря на требование прекратить закупки у Москвы, говорится
в материале агентства РИА Новости.
Отмечается, что ЕС закупил 297,9 миллиарда кубометров газа, 54,45 из которых приходятся на Россию, ставшую вторым по величине поставщиком после Норвегии. По словам еврокомиссара по энергетике Дан Йоргенсе, поддержка Киева обошлась дешевле.
Собеседники издания заметили, что на Францию, Венгрию, Испанию, Словакию пришлось больше половины импорта газа из России. Тем не менее, несмотря на требование Еврокомиссии остановить полностью торговлю с Москвой к 2027-му году, от государств-импортеров больше не требуется полная отчетность. В агентстве Reuters такое решение назвали "промышленной тайной", разглашение которой возможно только с согласия национальных правительств.
"Крупные европейские импортеры открыли в третьих странах представительства для взаимодействия с российскими поставщиками. По документам все чисто. Турция и ОАЭ с удовольствием выступают посредниками, получая дополнительную прибыль. А европейцам — накрутка в 20-30%", — пояснил член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.
Экономист также обратил внимание, что в перспективе вырастут "теневые потоки", а взаимодействие России с Африкой создаст новое "окно возможностей" для "обезличивания" российского топлива.
В Европе выросли цены на газ