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Биржевые цены на газ в Европе растут более чем на 1%
Биржевые цены на газ в Европе растут более чем на 1% - 23.07.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе растут более чем на 1%
Биржевые цены на газ в Европе в среду поднимаются более чем на 1%, до 405,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 23.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду поднимаются более чем на 1%, до 405,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 405,8 доллара (+1,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.10 мск их стоимость составляла 405,5 доллара (+1,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 400,7 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА
Биржевые цены на газ в Европе растут более чем на 1%
Биржевые цены на газ в Европе растут в среду до 405,5 доллара за тысячу кубометров
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду поднимаются более чем на 1%, до 405,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 405,8 доллара (+1,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.10 мск их стоимость составляла 405,5 доллара (+1,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 400,7 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
МЭА ожидает самый слабый за три года прирост спроса на газ в АТР