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В России сократилась добыча газа, сообщил Росстат
В России сократилась добыча газа, сообщил Росстат - 23.07.2025, ПРАЙМ
В России сократилась добыча газа, сообщил Росстат
Добыча газа в России – естественного и попутного нефтяного – в первом полугодии снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 334,8... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T19:08+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Добыча газа в России – естественного и попутного нефтяного – в первом полугодии снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 334,8 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата. Добыча горючего природного газа (газа естественного) в июне в месячном выражении снизилась на 12,7%, а в годовом – на 0,1%, до 38,4 миллиарда кубометров. За полгода показатель составил 284 миллиарда кубометров, снизившись на 2,7% в годовом выражении. Добыча попутного нефтяного газа в прошлом месяце составила 7,8 миллиарда кубометров, сократившись на 7,4% в месячном и на 7,3% – в годовом выражении. В первом полугодии она снизилась на 5,7% к аналогичному периоду 2024 года – до 50,8 миллиарда кубометров. Таким образом, добыча естественного и попутного газа за шесть месяцев 2025 года составила 334,8 миллиарда кубометров. Это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (345,8 миллиарда кубометров). В 2024 году суммарная добыча газа в России выросла на 7,4% – до 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта.
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росстат, россия, добыча газа
Экономика, Росстат, РОССИЯ, добыча газа
В России сократилась добыча газа, сообщил Росстат
Росстат: добыча газа в РФ в I полугодии снизилась на 3,2%, до 334,8 млрд кубов
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Добыча газа в России – естественного и попутного нефтяного – в первом полугодии снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 334,8 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата.
Добыча горючего природного газа (газа естественного) в июне в месячном выражении снизилась на 12,7%, а в годовом – на 0,1%, до 38,4 миллиарда кубометров. За полгода показатель составил 284 миллиарда кубометров, снизившись на 2,7% в годовом выражении.
Добыча попутного нефтяного газа в прошлом месяце составила 7,8 миллиарда кубометров, сократившись на 7,4% в месячном и на 7,3% – в годовом выражении. В первом полугодии она снизилась на 5,7% к аналогичному периоду 2024 года – до 50,8 миллиарда кубометров.
Таким образом, добыча естественного и попутного газа за шесть месяцев 2025 года составила 334,8 миллиарда кубометров. Это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (345,8 миллиарда кубометров).
В 2024 году суммарная добыча газа в России выросла на 7,4% – до 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта.
Добыча газа в Узбекистане в I полугодии снизилась на 3,1%