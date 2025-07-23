https://1prime.ru/20250723/gazprom-859835089.html

"Газпром" избежит налоговой допнагрузки из-за долгов Nord Stream 2 AG

"Газпром" избежит налоговой допнагрузки из-за долгов Nord Stream 2 AG - 23.07.2025, ПРАЙМ

"Газпром" избежит налоговой допнагрузки из-за долгов Nord Stream 2 AG

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий "Газпрому" избежать дополнительной налоговой нагрузки из-за прощенных долгов оператора "Северного... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T16:22+0300

2025-07-23T16:22+0300

2025-07-23T16:22+0300

газ

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владимир путин

газпром

северный поток - 2

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий "Газпрому" избежать дополнительной налоговой нагрузки из-за прощенных долгов оператора "Северного потока-2" — компании Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой он является. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон относит к безнадежному долгу, то есть нереальному к взысканию, задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранной организации, учтенную в составе дохода российской организации, доля прямого участия которой в этой иностранной организации превышает 50%. При этом предусматривается, что исчисление и удержание суммы налога на прибыль с таких доходов налоговым агентом не производится. Однако все это станет возможным лишь при одновременном выполнении определенных условий. Во-первых, прощение задолженности должно происходить на основании соглашения, утверждаемого судом в иностранном государстве в рамках финансового оздоровления иностранной организации. Во-вторых, в отношении такой иностранной организации действуют с 2022 года санкции со стороны иностранных государств. В-третьих, заимодавец (налоговый агент) и заемщик (иностранная организация) должны входить в одну международную группу компаний. Законом также продлевается возможность признавать доходами проценты по долговым обязательствам иностранной организации, выплачиваемые российской организации с долей прямого участия в ней свыше 50%, в момент их получения, а не начисления. Это касается случаев, когда в отношении такой иностранной организации после 5 марта 2022 года иностранным государством введены санкции, в результате которых начисление процентов по ее обязательствам перед налогоплательщиком прекращается. Эти проценты, которые сейчас не перечисляются в связи с санкциями и невозможностью осуществления платежей, в настоящее время учитываются при налогообложении по мере их поступления, пояснял ранее директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков. Эта норма, по его словам, продлена "на более долгий срок в связи с тем, что эти ограничения не снимаются". Эти нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, и применяются по 31 декабря 2029 года включительно. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

https://1prime.ru/20250708/gazprom-859300469.html

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газ, рф, владимир путин, газпром, северный поток - 2