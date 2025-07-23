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В ГД внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей
В ГД внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей - 23.07.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T01:19+0300
2025-07-23T01:19+0300
2025-07-23T01:19+0300
экономика
общество
сергей миронов
госдума
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
"Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что 50 тысяч рублей – это сумма, которая позволяет людям удовлетворять свои потребности. По его словам, с 2022 года потребительные цены увеличились, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре.
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общество , сергей миронов, госдума
Экономика, Общество , Сергей Миронов, Госдума
В ГД внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей
В Госдуму внесут проект о повышении МРОТ до 50 тысяч рублей
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
"Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что 50 тысяч рублей – это сумма, которая позволяет людям удовлетворять свои потребности. По его словам, с 2022 года потребительные цены увеличились, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре.