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В ГД внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей

В ГД внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей - 23.07.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T01:19+0300

2025-07-23T01:19+0300

2025-07-23T01:19+0300

экономика

общество

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что 50 тысяч рублей – это сумма, которая позволяет людям удовлетворять свои потребности. По его словам, с 2022 года потребительные цены увеличились, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сергей миронов, госдума