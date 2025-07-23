https://1prime.ru/20250723/gosdep-859805173.html

Госдеп обвинил Европу в чрезмерной цензуре

Госдеп обвинил Европу в чрезмерной цензуре - 23.07.2025, ПРАЙМ

Госдеп обвинил Европу в чрезмерной цензуре

Госдепартамент США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T05:23+0300

2025-07-23T05:23+0300

2025-07-23T05:23+0300

экономика

общество

мировая экономика

европа

сша

джей ди вэнс

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859805173.jpg?1753237428

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Госдепартамент США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре. "В Европе тысячи людей осуждены за критику своего собственного правительства. Это оруэлловское послание не обманет Соединенные Штаты. Цензура - это не свобода", - написало ведомство в соцсети Х. Госдеп также прикрепил к публикации изображение, на котором зачеркнута фраза "каждый в Европе имеет свободу слова, но не имеет свободы распространять нелегальный контент". Вместо нее на изображение помещена фраза "DSA (закон о цифровых услугах ЕС - ред.) защищает только европейских лидеров от своего же народа". В феврале на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой в адрес лидеров Европейского союза. Он заявлял, что некоторые европейские страны отступают от принципов свободы слова и демократии. Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой. В заключение своей речи вице-президент призвал европейских политиков предоставить гражданам возможность свободно выражать свои мысли. В июле Еврокомиссия проинформировала соцсеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Владелец X Илон Маск в свою очередь заявил, что соцсеть ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, европа, сша, джей ди вэнс, ес