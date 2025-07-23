Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД одобрила проект о льготах и выплатах матерям-героиням - 23.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250723/gosduma-859818845.html
ГД одобрила проект о льготах и выплатах матерям-героиням
ГД одобрила проект о льготах и выплатах матерям-героиням - 23.07.2025, ПРАЙМ
ГД одобрила проект о льготах и выплатах матерям-героиням
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить социальные гарантии для женщин, удостоенных звания... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T12:18+0300
2025-07-23T12:18+0300
госдума
общество
мать-героиня
https://cdnn.1prime.ru/img/82223/71/822237191_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b60cb35d40fddecbb76656421740a1a9.jpg
МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить социальные гарантии для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Инициатива направлена на признание заслуг женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Звание "Мать-героиня" относится к высшим званиям РФ наравне со званием Героя России и званием Героя Труда. Законопроектом предлагается предоставить матерям-героиням широкий перечень льгот, аналогичный тем, что предусмотрены для Героев России. Среди них - бесплатная медицинская помощь, включая зубопротезирование, путёвки в санатории, первоочередное получение строительных материалов и бесплатное профессиональное обучение. Кроме того, в случае принятия данной инициативы, женщины со званием "Мать-героиня" получат право на безвозмездное предоставление земельного участка в собственность и возможность бесплатно пользоваться залами официальных делегаций в аэропортах, на вокзалах и других транспортных объектах. Проектом эти права распространяются и на сопровождающее лицо. Также предусматривается предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 72 403,79 рубля с последующей ежегодной индексацией. Предлагается, что женщина сможет выбрать между получением льгот в натуральной форме или выплатой, сохранив при этом часть льгот, включая медицинскую помощь и социальные преимущества при поездках. Предлагается, что назначение выплат будет осуществляться Социальным фондом России на основании имеющихся сведений или данных, поступивших от региональных властей. Для этого будет использоваться система межведомственного электронного взаимодействия. Также, согласно проекту, субъекты РФ смогут устанавливать дополнительные меры поддержки для матерей-героинь за счёт региональных бюджетов.
https://1prime.ru/20250722/rassrochka-859791493.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82223/71/822237191_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7bec6517f5fc012ed2e8ae65781c1fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, общество , мать-героиня
Госдума, Общество , Мать-героиня
12:18 23.07.2025
 
ГД одобрила проект о льготах и выплатах матерям-героиням

ГД одобрила проект о социальных гарантиях женщинам со званием "Мать-героиня"

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкматкапитал
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить социальные гарантии для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня".
Инициатива направлена на признание заслуг женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Звание "Мать-героиня" относится к высшим званиям РФ наравне со званием Героя России и званием Героя Труда.
Законопроектом предлагается предоставить матерям-героиням широкий перечень льгот, аналогичный тем, что предусмотрены для Героев России. Среди них - бесплатная медицинская помощь, включая зубопротезирование, путёвки в санатории, первоочередное получение строительных материалов и бесплатное профессиональное обучение.
Кроме того, в случае принятия данной инициативы, женщины со званием "Мать-героиня" получат право на безвозмездное предоставление земельного участка в собственность и возможность бесплатно пользоваться залами официальных делегаций в аэропортах, на вокзалах и других транспортных объектах. Проектом эти права распространяются и на сопровождающее лицо.
Также предусматривается предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 72 403,79 рубля с последующей ежегодной индексацией. Предлагается, что женщина сможет выбрать между получением льгот в натуральной форме или выплатой, сохранив при этом часть льгот, включая медицинскую помощь и социальные преимущества при поездках.
Предлагается, что назначение выплат будет осуществляться Социальным фондом России на основании имеющихся сведений или данных, поступивших от региональных властей. Для этого будет использоваться система межведомственного электронного взаимодействия.
Также, согласно проекту, субъекты РФ смогут устанавливать дополнительные меры поддержки для матерей-героинь за счёт региональных бюджетов.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
ГД приняла закон о регулировании сервисов рассрочки
Вчера, 16:42
 
ГосдумаОбществоМать-героиня
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала