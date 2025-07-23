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ГД одобрила проект о льготах и выплатах матерям-героиням

ГД одобрила проект о льготах и выплатах матерям-героиням - 23.07.2025, ПРАЙМ

ГД одобрила проект о льготах и выплатах матерям-героиням

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить социальные гарантии для женщин, удостоенных звания... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T12:18+0300

2025-07-23T12:18+0300

2025-07-23T12:18+0300

госдума

общество

мать-героиня

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить социальные гарантии для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Инициатива направлена на признание заслуг женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Звание "Мать-героиня" относится к высшим званиям РФ наравне со званием Героя России и званием Героя Труда. Законопроектом предлагается предоставить матерям-героиням широкий перечень льгот, аналогичный тем, что предусмотрены для Героев России. Среди них - бесплатная медицинская помощь, включая зубопротезирование, путёвки в санатории, первоочередное получение строительных материалов и бесплатное профессиональное обучение. Кроме того, в случае принятия данной инициативы, женщины со званием "Мать-героиня" получат право на безвозмездное предоставление земельного участка в собственность и возможность бесплатно пользоваться залами официальных делегаций в аэропортах, на вокзалах и других транспортных объектах. Проектом эти права распространяются и на сопровождающее лицо. Также предусматривается предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 72 403,79 рубля с последующей ежегодной индексацией. Предлагается, что женщина сможет выбрать между получением льгот в натуральной форме или выплатой, сохранив при этом часть льгот, включая медицинскую помощь и социальные преимущества при поездках. Предлагается, что назначение выплат будет осуществляться Социальным фондом России на основании имеющихся сведений или данных, поступивших от региональных властей. Для этого будет использоваться система межведомственного электронного взаимодействия. Также, согласно проекту, субъекты РФ смогут устанавливать дополнительные меры поддержки для матерей-героинь за счёт региональных бюджетов.

https://1prime.ru/20250722/rassrochka-859791493.html

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госдума, общество , мать-героиня