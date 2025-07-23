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В Дании вновь осудили шаги США в отношении Гренландии
В Дании вновь осудили шаги США в отношении Гренландии - 23.07.2025, ПРАЙМ
В Дании вновь осудили шаги США в отношении Гренландии
Действия США, нацеленные на получение контроля над Гренландией, могут навредить сотрудничеству Вашингтона не только с Данией, но и со всей Европой, заявил... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T13:20+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Действия США, нацеленные на получение контроля над Гренландией, могут навредить сотрудничеству Вашингтона не только с Данией, но и со всей Европой, заявил датский законодатель и экс-глава МИД страны Мартин Лидегорд. Как пишет издание Wall Street Journal, многие европейские чиновники предупреждают, что любые односторонние шаги Вашингтона для получения контроля над островом, "вероятно, положат конец трансатлантическому альянсу в том виде, в котором мы его знаем", а также приведут к разрыву торговли между Европой и США. "Это был бы беспрецедентный шаг... И если бы это произошло вопреки воле гренландцев, это также очень сильно навредило бы не только датско-американским отношениям, но и всему европейско-американскому сотрудничеству", - заявил экс-глава МИД Дании, чьи слова приводит газета. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов. Он подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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дания, сша, гренландия, дональд трамп, ес
Политика, ДАНИЯ, США, Гренландия, Дональд Трамп, ЕС
В Дании вновь осудили шаги США в отношении Гренландии
Экс-глава МИД Лидегорд: попытки США взять контроль над Гренландией вредят связям с ЕС
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Действия США, нацеленные на получение контроля над Гренландией, могут навредить сотрудничеству Вашингтона не только с Данией, но и со всей Европой, заявил датский законодатель и экс-глава МИД страны Мартин Лидегорд.
Как пишет издание Wall Street Journal, многие европейские чиновники предупреждают, что любые односторонние шаги Вашингтона для получения контроля над островом, "вероятно, положат конец трансатлантическому альянсу в том виде, в котором мы его знаем", а также приведут к разрыву торговли между Европой и США.
"Это был бы беспрецедентный шаг... И если бы это произошло вопреки воле гренландцев, это также очень сильно навредило бы не только датско-американским отношениям, но и всему европейско-американскому сотрудничеству", - заявил экс-глава МИД Дании, чьи слова приводит газета.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов. Он подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Ситуация с притязаниями США на Гренландию не решена, считает МИД Дании