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В Дании вновь осудили шаги США в отношении Гренландии

В Дании вновь осудили шаги США в отношении Гренландии - 23.07.2025, ПРАЙМ

В Дании вновь осудили шаги США в отношении Гренландии

Действия США, нацеленные на получение контроля над Гренландией, могут навредить сотрудничеству Вашингтона не только с Данией, но и со всей Европой, заявил... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T13:20+0300

2025-07-23T13:20+0300

2025-07-23T13:20+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Действия США, нацеленные на получение контроля над Гренландией, могут навредить сотрудничеству Вашингтона не только с Данией, но и со всей Европой, заявил датский законодатель и экс-глава МИД страны Мартин Лидегорд. Как пишет издание Wall Street Journal, многие европейские чиновники предупреждают, что любые односторонние шаги Вашингтона для получения контроля над островом, "вероятно, положат конец трансатлантическому альянсу в том виде, в котором мы его знаем", а также приведут к разрыву торговли между Европой и США. "Это был бы беспрецедентный шаг... И если бы это произошло вопреки воле гренландцев, это также очень сильно навредило бы не только датско-американским отношениям, но и всему европейско-американскому сотрудничеству", - заявил экс-глава МИД Дании, чьи слова приводит газета. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов. Он подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://1prime.ru/20250705/grenlandiya-859203156.html

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дания, сша, гренландия, дональд трамп, ес