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Иена дешевеет к доллару на новостях об отставке премьера Японии

Иена дешевеет к доллару на новостях об отставке премьера Японии - 23.07.2025, ПРАЙМ

Иена дешевеет к доллару на новостях об отставке премьера Японии

Стоимость иены к доллару снижается в среду утром после выхода новостей относительно планов об отставке премьер-министра Японии и новой торговой сделки между... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T08:30+0300

2025-07-23T08:30+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару снижается в среду утром после выхода новостей относительно планов об отставке премьер-министра Японии и новой торговой сделки между Японией и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.18 мск курс доллара к иене поднимался до 147,03 иены с уровня прошлого закрытия в 146,64 иены за доллар. Курс евро к доллару снижался до 1,1732 доллара с 1,1755 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,16%, до 97,52 пункта. Инвесторы оценивают политические новости из Японии. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может объявить о своей отставке уже к концу июля, сообщает газета "Иомиури". Ранее СМИ сообщили, что Исиба принял решение уйти в отставку и объявит об этом до конца августа. "Несмотря на то что Исиба обещал остаться, слухи и давление в связи с его возможной отставкой увеличиваются", - цитирует агентство Блумберг главу азиатско-тихоокеанского подразделения Invesco Ltd. Фредди Вонга (Freddy Wong). Аналитик добавляет, что изменение политической обстановки и неопределенность вокруг макроэкономической ситуации на фоне импортных пошлин США может оказать влияние на решение Банка Японии отложить повышение учетной, что, в свою очередь, может повысить активность по carry trade (получение прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок) в торговле иеной. При этом в среду президент США Дональд Трамп заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%.

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рынок, торги, япония, сша, токио, дональд трамп, банк японии