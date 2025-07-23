https://1prime.ru/20250723/iena-859808668.html
Иена дешевеет к доллару на новостях об отставке премьера Японии
Иена дешевеет к доллару на новостях об отставке премьера Японии - 23.07.2025, ПРАЙМ
Иена дешевеет к доллару на новостях об отставке премьера Японии
Стоимость иены к доллару снижается в среду утром после выхода новостей относительно планов об отставке премьер-министра Японии и новой торговой сделки между... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T08:30+0300
2025-07-23T08:30+0300
2025-07-23T08:30+0300
экономика
рынок
торги
япония
сша
токио
дональд трамп
банк японии
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_f017fc4eb5061e8dfcd2dd867387c513.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару снижается в среду утром после выхода новостей относительно планов об отставке премьер-министра Японии и новой торговой сделки между Японией и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.18 мск курс доллара к иене поднимался до 147,03 иены с уровня прошлого закрытия в 146,64 иены за доллар. Курс евро к доллару снижался до 1,1732 доллара с 1,1755 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,16%, до 97,52 пункта. Инвесторы оценивают политические новости из Японии. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может объявить о своей отставке уже к концу июля, сообщает газета "Иомиури". Ранее СМИ сообщили, что Исиба принял решение уйти в отставку и объявит об этом до конца августа. "Несмотря на то что Исиба обещал остаться, слухи и давление в связи с его возможной отставкой увеличиваются", - цитирует агентство Блумберг главу азиатско-тихоокеанского подразделения Invesco Ltd. Фредди Вонга (Freddy Wong). Аналитик добавляет, что изменение политической обстановки и неопределенность вокруг макроэкономической ситуации на фоне импортных пошлин США может оказать влияние на решение Банка Японии отложить повышение учетной, что, в свою очередь, может повысить активность по carry trade (получение прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок) в торговле иеной. При этом в среду президент США Дональд Трамп заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%.
https://1prime.ru/20250721/iena-859745832.html
япония
сша
токио
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_1f50a043b2a8d66a1995c3bd7b7cf7c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, япония, сша, токио, дональд трамп, банк японии
Экономика, Рынок, Торги, ЯПОНИЯ, США, Токио, Дональд Трамп, Банк Японии
Иена дешевеет к доллару на новостях об отставке премьера Японии
Иена дешевеет к доллару на фоне макроэкономических новостей из Японии
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару снижается в среду утром после выхода новостей относительно планов об отставке премьер-министра Японии и новой торговой сделки между Японией и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.18 мск курс доллара к иене поднимался до 147,03 иены с уровня прошлого закрытия в 146,64 иены за доллар.
Курс евро к доллару снижался до 1,1732 доллара с 1,1755 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,16%, до 97,52 пункта.
Инвесторы оценивают политические новости из Японии. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может объявить о своей отставке уже к концу июля, сообщает газета "Иомиури". Ранее СМИ сообщили, что Исиба принял решение уйти в отставку и объявит об этом до конца августа.
"Несмотря на то что Исиба обещал остаться, слухи и давление в связи с его возможной отставкой увеличиваются", - цитирует агентство Блумберг главу азиатско-тихоокеанского подразделения Invesco Ltd. Фредди Вонга (Freddy Wong).
Аналитик добавляет, что изменение политической обстановки и неопределенность вокруг макроэкономической ситуации на фоне импортных пошлин США может оказать влияние на решение Банка Японии отложить повышение учетной, что, в свою очередь, может повысить активность по carry trade (получение прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок) в торговле иеной.
При этом в среду президент США Дональд Трамп заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%.
Иена ускорила рост к доллару в понедельник днем