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Эсминец США приблизился к подконтрольным Ирану водам

Эсминец США приблизился к подконтрольным Ирану водам - 23.07.2025, ПРАЙМ

Эсминец США приблизился к подконтрольным Ирану водам

Эсминец США приблизился к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе, военные Ирана сделали предупреждение, сообщает гостелерадиокомпания IRIB. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T15:10+0300

2025-07-23T15:10+0300

2025-07-23T15:10+0300

вооружения

иран

сша

эсминец

предупреждение

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ТЕГЕРАН, 23 июл – ПРАЙМ. Эсминец США приблизился к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе, военные Ирана сделали предупреждение, сообщает гостелерадиокомпания IRIB. По информации IRIB, в среду в районе 10.30 мск американский эсминец DDG Fitzgerald намеревался приблизиться к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе. После этого для предупреждения американских военных в воздух поднялся иранский вертолет, однако эсминец США пригрозил поразить вертолет. "В ответ на повторную угрозу от американского эсминца была приведена в действие система ПВО, таким образом было сделано категорическое предупреждение, что вертолет находится под полной защитой систем обороны и американский эсминец должен поменять маршрут своего движения на юг", — говорится в сообщении.

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иран

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иран, сша, эсминец, предупреждение