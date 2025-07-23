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Эсминец США приблизился к подконтрольным Ирану водам
Эсминец США приблизился к подконтрольным Ирану водам - 23.07.2025, ПРАЙМ
Эсминец США приблизился к подконтрольным Ирану водам
Эсминец США приблизился к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе, военные Ирана сделали предупреждение, сообщает гостелерадиокомпания IRIB. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T15:10+0300
2025-07-23T15:10+0300
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ТЕГЕРАН, 23 июл – ПРАЙМ. Эсминец США приблизился к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе, военные Ирана сделали предупреждение, сообщает гостелерадиокомпания IRIB. По информации IRIB, в среду в районе 10.30 мск американский эсминец DDG Fitzgerald намеревался приблизиться к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе. После этого для предупреждения американских военных в воздух поднялся иранский вертолет, однако эсминец США пригрозил поразить вертолет. "В ответ на повторную угрозу от американского эсминца была приведена в действие система ПВО, таким образом было сделано категорическое предупреждение, что вертолет находится под полной защитой систем обороны и американский эсминец должен поменять маршрут своего движения на юг", — говорится в сообщении.
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иран, сша, эсминец, предупреждение
Вооружения, ИРАН, США, Эсминец, предупреждение
Эсминец США приблизился к подконтрольным Ирану водам
IRIB: ВС Ирана сделали предупреждение приблизившемуся в подконтрольных водах эсминцу США
ТЕГЕРАН, 23 июл – ПРАЙМ. Эсминец США приблизился к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе, военные Ирана сделали предупреждение, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.
По информации IRIB, в среду в районе 10.30 мск американский эсминец DDG Fitzgerald намеревался приблизиться к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе. После этого для предупреждения американских военных в воздух поднялся иранский вертолет, однако эсминец США пригрозил поразить вертолет.
"В ответ на повторную угрозу от американского эсминца была приведена в действие система ПВО, таким образом было сделано категорическое предупреждение, что вертолет находится под полной защитой систем обороны и американский эсминец должен поменять маршрут своего движения на юг", — говорится в сообщении.
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