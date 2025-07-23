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В МИД Ирана оценили уровень отношений с Россией - 23.07.2025, ПРАЙМ
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В МИД Ирана оценили уровень отношений с Россией
В МИД Ирана оценили уровень отношений с Россией - 23.07.2025, ПРАЙМ
В МИД Ирана оценили уровень отношений с Россией
Иран считает свои отношения с РФ и КНР "стратегическими", сообщил замглавы МИД страны по международным вопросам Казем Гариб-Абади. | 23.07.2025, ПРАЙМ
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политика
мид
иран
россия
отношения
мнение
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НЬЮ-ЙОРК, 23 июл – ПРАЙМ. Иран считает свои отношения с РФ и КНР "стратегическими", сообщил замглавы МИД страны по международным вопросам Казем Гариб-Абади. "У нас очень конструктивные и хорошие отношения Китаем и Россией. И я могу назвать их стратегическими", – сказал он в ходе брифинга для журналистов.
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мид, иран, россия, отношения, мнение
Политика, МИД, ИРАН, РОССИЯ, отношения, мнение
18:14 23.07.2025
 
В МИД Ирана оценили уровень отношений с Россией

Замглавы МИД: Иран считает свои отношения с Россией "стратегическими"

© РИА Новости . Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Рубен Мангасарян
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НЬЮ-ЙОРК, 23 июл – ПРАЙМ. Иран считает свои отношения с РФ и КНР "стратегическими", сообщил замглавы МИД страны по международным вопросам Казем Гариб-Абади.
"У нас очень конструктивные и хорошие отношения Китаем и Россией. И я могу назвать их стратегическими", – сказал он в ходе брифинга для журналистов.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
Путин принял советника верховного руководителя Ирана, сообщил Песков
20 июля, 16:30
 
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