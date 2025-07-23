https://1prime.ru/20250723/iran-859842088.html

В МИД Ирана оценили уровень отношений с Россией

В МИД Ирана оценили уровень отношений с Россией - 23.07.2025, ПРАЙМ

В МИД Ирана оценили уровень отношений с Россией

Иран считает свои отношения с РФ и КНР "стратегическими", сообщил замглавы МИД страны по международным вопросам Казем Гариб-Абади. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T18:14+0300

2025-07-23T18:14+0300

2025-07-23T18:14+0300

политика

мид

иран

россия

отношения

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84098/19/840981969_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_30d76043b742660cb04f80f8c94db93b.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 23 июл – ПРАЙМ. Иран считает свои отношения с РФ и КНР "стратегическими", сообщил замглавы МИД страны по международным вопросам Казем Гариб-Абади. "У нас очень конструктивные и хорошие отношения Китаем и Россией. И я могу назвать их стратегическими", – сказал он в ходе брифинга для журналистов.

https://1prime.ru/20250720/putin-859725794.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мид, иран, россия, отношения, мнение