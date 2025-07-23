https://1prime.ru/20250723/iran-859842088.html
В МИД Ирана оценили уровень отношений с Россией
В МИД Ирана оценили уровень отношений с Россией - 23.07.2025, ПРАЙМ
В МИД Ирана оценили уровень отношений с Россией
Иран считает свои отношения с РФ и КНР "стратегическими", сообщил замглавы МИД страны по международным вопросам Казем Гариб-Абади. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T18:14+0300
2025-07-23T18:14+0300
2025-07-23T18:14+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 23 июл – ПРАЙМ. Иран считает свои отношения с РФ и КНР "стратегическими", сообщил замглавы МИД страны по международным вопросам Казем Гариб-Абади. "У нас очень конструктивные и хорошие отношения Китаем и Россией. И я могу назвать их стратегическими", – сказал он в ходе брифинга для журналистов.
https://1prime.ru/20250720/putin-859725794.html
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мид, иран, россия, отношения, мнение
Политика, МИД, ИРАН, РОССИЯ, отношения, мнение
В МИД Ирана оценили уровень отношений с Россией
Замглавы МИД: Иран считает свои отношения с Россией "стратегическими"