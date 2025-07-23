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Иран предупредил об ответе на возможное восстановление санкций "Евротройки" - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Иран предупредил об ответе на возможное восстановление санкций "Евротройки"
Иран предупредил об ответе на возможное восстановление санкций "Евротройки" - 23.07.2025, ПРАЙМ
Иран предупредил об ответе на возможное восстановление санкций "Евротройки"
Если "Евротройка" решит восстановить санкции против Ирана, Тегеран ответит, сообщил журналистам замглавы МИД страны по международным вопросам Казем Гариб-Абади. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T18:53+0300
2025-07-23T18:53+0300
политика
иран
"евротройка"
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НЬЮ-ЙОРК, 23 июл – ПРАЙМ. Если "Евротройка" решит восстановить санкции против Ирана, Тегеран ответит, сообщил журналистам замглавы МИД страны по международным вопросам Казем Гариб-Абади. "На самом деле у них нет права инициировать снэпбек (механизм восстановления санкций СБ ООН против Ирана - ред.), если они задействуют снэпбек, Иран не будет бездействовать. Мы ответим. Мы будем реагировать. Мы должны отреагировать на это", - сказал иранский чиновник в ходе брифинга для журналистов. При этом он "не исключил", что в случае восстановления санкций Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отметив, тем не менее, что ответные меры на рассмотрении. "Я не исключал вопроса о выходе из ДНЯО, потому что это было решение, принятое нашей предыдущей администрацией. Это все еще на столе переговоров. Но что еще может сделать Иран? Это на рассмотрении", – добавил Гариб-Абади. Агентство ISNA 19 июля сообщало, что парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике Ирана проведет 22 июля заседание, в ходе которого планирует обсудить политику стран "евротройки", касающуюся механизма автоматического восстановления всех санкций Совета безопасности ООН, снятых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. Ранее министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета. Глава МИД Ирана 18 июля заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
https://1prime.ru/20250723/iran-859842088.html
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иран, "евротройка"
Политика, ИРАН, "Евротройка"
18:53 23.07.2025
 
Иран предупредил об ответе на возможное восстановление санкций "Евротройки"

Замглавы МИД ИРИ: Иран ответит в случае восстановления санкций "Евротройки"

© fotolia.com / milosk50Иран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© fotolia.com / milosk50
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НЬЮ-ЙОРК, 23 июл – ПРАЙМ. Если "Евротройка" решит восстановить санкции против Ирана, Тегеран ответит, сообщил журналистам замглавы МИД страны по международным вопросам Казем Гариб-Абади.
"На самом деле у них нет права инициировать снэпбек (механизм восстановления санкций СБ ООН против Ирана - ред.), если они задействуют снэпбек, Иран не будет бездействовать. Мы ответим. Мы будем реагировать. Мы должны отреагировать на это", - сказал иранский чиновник в ходе брифинга для журналистов.
При этом он "не исключил", что в случае восстановления санкций Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отметив, тем не менее, что ответные меры на рассмотрении.
"Я не исключал вопроса о выходе из ДНЯО, потому что это было решение, принятое нашей предыдущей администрацией. Это все еще на столе переговоров. Но что еще может сделать Иран? Это на рассмотрении", – добавил Гариб-Абади.
Агентство ISNA 19 июля сообщало, что парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике Ирана проведет 22 июля заседание, в ходе которого планирует обсудить политику стран "евротройки", касающуюся механизма автоматического восстановления всех санкций Совета безопасности ООН, снятых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.
Ранее министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета.
Глава МИД Ирана 18 июля заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
В МИД Ирана оценили уровень отношений с Россией
18:14
 
ПолитикаИРАН"Евротройка"
 
 
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