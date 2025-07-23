https://1prime.ru/20250723/ispytaniya-859814348.html

США впервые испытали ракетный комплекс MRC Typhon в Австралии

США впервые испытали ракетный комплекс MRC Typhon в Австралии - 23.07.2025, ПРАЙМ

США впервые испытали ракетный комплекс MRC Typhon в Австралии

США впервые испытали ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon в Австралии, ударив по морской цели, сообщает портал Defense One со ссылкой на заместителя... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T10:47+0300

2025-07-23T10:47+0300

2025-07-23T10:47+0300

вооружения

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. США впервые испытали ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon в Австралии, ударив по морской цели, сообщает портал Defense One со ссылкой на заместителя командующего Тихоокеанским командованием армии США генерал-лейтенанта Джоэла Вауэлла. "Учения (США – ред.) с Австралией "Сабля-талисман" в этом году ознаменовались несколькими первыми в своем роде (испытаниями – ред.)… главным из которых было первое за все время испытание новой ракетной пусковой установки средней дальности (Тихоокеанского командования – ред.) для удара по кораблю", - пишет портал. Портал указывает, что запуск производился с полигона Брэдшоу в нескольких сотнях милях (более 320 километров – ред.) от города Дарвин, на севере Австралии. При этом сама морская цель находилась в 166 километрах от полигона. Для удара использовалась противокорабельная ракета SM-6.

https://1prime.ru/20241224/ukraina-853824316.html

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