https://1prime.ru/20250723/ispytaniya-859814348.html
США впервые испытали ракетный комплекс MRC Typhon в Австралии
США впервые испытали ракетный комплекс MRC Typhon в Австралии - 23.07.2025, ПРАЙМ
США впервые испытали ракетный комплекс MRC Typhon в Австралии
США впервые испытали ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon в Австралии, ударив по морской цели, сообщает портал Defense One со ссылкой на заместителя... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T10:47+0300
2025-07-23T10:47+0300
2025-07-23T10:47+0300
вооружения
сша
австралия
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. США впервые испытали ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon в Австралии, ударив по морской цели, сообщает портал Defense One со ссылкой на заместителя командующего Тихоокеанским командованием армии США генерал-лейтенанта Джоэла Вауэлла. "Учения (США – ред.) с Австралией "Сабля-талисман" в этом году ознаменовались несколькими первыми в своем роде (испытаниями – ред.)… главным из которых было первое за все время испытание новой ракетной пусковой установки средней дальности (Тихоокеанского командования – ред.) для удара по кораблю", - пишет портал. Портал указывает, что запуск производился с полигона Брэдшоу в нескольких сотнях милях (более 320 километров – ред.) от города Дарвин, на севере Австралии. При этом сама морская цель находилась в 166 километрах от полигона. Для удара использовалась противокорабельная ракета SM-6.
https://1prime.ru/20241224/ukraina-853824316.html
сша
австралия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, австралия
Вооружения, США, АВСТРАЛИЯ
США впервые испытали ракетный комплекс MRC Typhon в Австралии
Defense One: США впервые испытали ракетный комплекс MRC Typhon в Австралии
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. США впервые испытали ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon в Австралии, ударив по морской цели, сообщает портал Defense One со ссылкой на заместителя командующего Тихоокеанским командованием армии США генерал-лейтенанта Джоэла Вауэлла.
"Учения (США – ред.) с Австралией "Сабля-талисман" в этом году ознаменовались несколькими первыми в своем роде (испытаниями – ред.)… главным из которых было первое за все время испытание новой ракетной пусковой установки средней дальности (Тихоокеанского командования – ред.) для удара по кораблю", - пишет портал.
Портал указывает, что запуск производился с полигона Брэдшоу в нескольких сотнях милях (более 320 километров – ред.) от города Дарвин, на севере Австралии. При этом сама морская цель находилась в 166 километрах от полигона. Для удара использовалась противокорабельная ракета SM-6.
В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса