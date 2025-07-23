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Правительство Германии одобрило поставку истребителей Eurofighter Турции
Правительство Германии одобрило поставку истребителей Eurofighter Турции - 23.07.2025, ПРАЙМ
Правительство Германии одобрило поставку истребителей Eurofighter Турции
Федеральный совет безопасности Германии одобрил экспорт в Турцию порядка 40 истребителей Eurofighter, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на источники. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T08:29+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Федеральный совет безопасности Германии одобрил экспорт в Турцию порядка 40 истребителей Eurofighter, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на источники. Газета Handelsblatt 27 июня сообщила, что новое правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца может разблокировать экспорт в Турцию примерно 40 истребителей Eurofighter. В апреле издание сообщало, что правительство экс-канцлера Олафа Шольца блокировало поставку совместно производимых ФРГ, Великобританией, Испанией и Италией истребителей на фоне ареста в Турции отстраненного от должности мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу. "Правительство Германии проложило путь поставкам Турции истребителей Eurofighter... Совет безопасности федерального правительства, заседающий в закрытом режиме, одобрил запрос Турции, который она подала в марте 2023 года", - говорится в публикации. По данным издания, речь идет о поставке порядка 40 истребителей Eurofighter, о соответствующем решении ФРГ были проинформированы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и британское правительство. Согласно журналу, турецкая сторона обязалась использовать истребители только "в рамках союзнических обязательств НАТО и не против другого члена альянса". Как отмечается, истребители, предположительно, будут построены в Великобритании с учетом субпоставок из Германии. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, несмотря на требования США отказаться российских систем в пользу Patriot. В наказание Вашингтон исключил в 2019 году Турцию из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35. В качестве одной из альтернатив американским истребителям турецкая сторона выбрала Eurofighter.
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Политика, ТУРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Фридрих Мерц, НАТО
Правительство Германии одобрило поставку истребителей Eurofighter Турции
Spiegel: правительство ФРГ одобрило поставку истребителей Eurofighter Турции
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Федеральный совет безопасности Германии одобрил экспорт в Турцию порядка 40 истребителей Eurofighter, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на источники.
Газета Handelsblatt 27 июня сообщила, что новое правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца может разблокировать экспорт в Турцию примерно 40 истребителей Eurofighter. В апреле издание сообщало, что правительство экс-канцлера Олафа Шольца блокировало поставку совместно производимых ФРГ, Великобританией, Испанией и Италией истребителей на фоне ареста в Турции отстраненного от должности мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу.
"Правительство Германии проложило путь поставкам Турции истребителей Eurofighter... Совет безопасности федерального правительства, заседающий в закрытом режиме, одобрил запрос Турции, который она подала в марте 2023 года", - говорится в публикации.
По данным издания, речь идет о поставке порядка 40 истребителей Eurofighter, о соответствующем решении ФРГ были проинформированы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и британское правительство. Согласно журналу, турецкая сторона обязалась использовать истребители только "в рамках союзнических обязательств НАТО и не против другого члена альянса".
Как отмечается, истребители, предположительно, будут построены в Великобритании с учетом субпоставок из Германии.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, несмотря на требования США отказаться российских систем в пользу Patriot. В наказание Вашингтон исключил в 2019 году Турцию из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35. В качестве одной из альтернатив американским истребителям турецкая сторона выбрала Eurofighter.
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