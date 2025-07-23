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Юрист предупредила о штрафах при строительстве на даче

Юрист предупредила о штрафах при строительстве на даче - 23.07.2025, ПРАЙМ

Юрист предупредила о штрафах при строительстве на даче

Ущерб окружающей среде при проведении строительных работ на даче грозит штрафом, как и привлечение иностранных рабочих без патента, рассказала РИА... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T05:17+0300

2025-07-23T05:17+0300

2025-07-23T05:17+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Ущерб окружающей среде при проведении строительных работ на даче грозит штрафом, как и привлечение иностранных рабочих без патента, рассказала РИА Недвижимость юрист "Легес Бюро" Наталия Скрябина. Она отметила, что штраф до 2 тысяч рублей грозит за сброс в водоемы строительных отходов и мытье транспорта. Также оштрафовать могут и за загрязнение воздуха. "За наличие обычной пыли в воздухе к ответственности не привлекут, а вот за выброс вредных веществ в воздух (например, свинца или оксида серы) граждан могут оштрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей, а индивидуальных предпринимателей – до 50 тысяч рублей", - объяснила юрист. При складировании мусора на даче, по ее словам, могут наложить штраф от 2 до 3 тысяч рублей, обусловленный несоблюдением требований в области охраны окружающей среды. Кроме того, загрязнение земли пестицидами, агрохимикатам, иными опасными веществами и отходами чревато штрафом от 3 до 5 тысяч рублей, указала Скрябина. Она подчеркнула, что также следует быть внимательными, нанимая мигрантов. Если у иностранца нет разрешения на работу или патента, а также если работы проводятся не в том регионе, в отношении которого выдан патент, есть риск получить штраф до 5 тысяч рублей. Проверить патент и разрешение на работу можно на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД. "Если говорить о порче общего имущества в населенном пункте, к примеру, дорог тяжелой техникой, то действия влекут штраф в размере от 300 до 500 рублей", - добавила Скрябина. Если ущерб существенный, то это может привести к уголовной ответственности и штрафу до 120 тысяч рублей. Но только если удалось доказать такой ущерб и причинно-следственную связь, отметила юрист.

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общество , бизнес, мвд