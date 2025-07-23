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Бизнесмен Карапетян выиграл арбитраж против правительства Армении

Бизнесмен Карапетян выиграл арбитраж против правительства Армении - 23.07.2025, ПРАЙМ

Бизнесмен Карапетян выиграл арбитраж против правительства Армении

Предприниматель Самвел Карапетян выиграл международный арбитражный процесс против правительства Армении в связи с попытками властей национализировать... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T11:32+0300

2025-07-23T11:32+0300

2025-07-23T11:32+0300

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ЕРЕВАН, 23 июл – ПРАЙМ. Предприниматель Самвел Карапетян выиграл международный арбитражный процесс против правительства Армении в связи с попытками властей национализировать принадлежащую ему компанию "Электросети Армении", сообщает совет по защите прав бизнесмена. На минувшей неделе председатель комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян назначил временного управляющего названной компанией. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. В четверг в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных компанией "Электросети Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию. "Самвел Карапетян и его семья выиграли чрезвычайное арбитражное дело против правительства Республики Армения. Рассмотрение арбитражного дела семья Карапетяна инициировала в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) в порядке, установленном соглашением о поощрении и защите инвестиций, заключенным 18 января 1995 года между правительствами Армении и Кипра. В рассмотрении дела участвовал представитель правительства Армения", - говорится в сообщении. Отмечается, что 22 июля чрезвычайный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, обязал Республику Армения воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО. "Арбитраж пришел к выводу, что необходимо применить неотложные меры, поскольку действия Республики Армения вызывают серьезные сомнения в их соответствии соглашению о взаимной защите инвестиций между Арменией и Кипром. Арбитраж также отметил, что при отсутствии неотложных мер истцам будет трудно получить полное возмещение убытков, если они потеряют контроль над компанией или, что еще хуже, перестанут быть ее владельцем", - отмечается в сообщении. Решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством Республики Армения, подчеркнули в совете по защите предпринимателя.

https://1prime.ru/20250623/karapetyan-858808146.html

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бизнес, финансы, армения, кипр, стокгольм, ташир