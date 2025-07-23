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ФАС выявила картель на закупках вычислительной техники для госзаказчиков - 23.07.2025, ПРАЙМ
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ФАС выявила картель на закупках вычислительной техники для госзаказчиков
ФАС выявила картель на закупках вычислительной техники для госзаказчиков - 23.07.2025, ПРАЙМ
ФАС выявила картель на закупках вычислительной техники для госзаказчиков
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картель при закупках вычислительной техники на электронных аукционах для нужд ряда госзаказчиков на 217,3... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T10:34+0300
2025-07-23T10:34+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картель при закупках вычислительной техники на электронных аукционах для нужд ряда госзаказчиков на 217,3 миллиона рублей, возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Бизнес Стандарт", ООО АКБ "Барьер" и ООО "Сэйвит Эдьюкейшн", сообщило ведомство. "ФАС раскрыла картель при закупках вычислительной техники. Признаки нарушений обнаружены на электронных аукционах для нужд ряда госзаказчиков", - говорится в сообщении. "Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Бизнес Стандарт", ООО АКБ "Барьер" и ООО "Сэйвит Эдьюкейшн", - добавляется там. В службе уточнили, что компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах на поставку и аренду электронно-вычислительной техники. "Организации отказались от конкурентной борьбы, систематически используя единую модель поведения при участии в электронных аукционах", - отметили в ведомстве. По данным ФАС, общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 217,3 миллиона рублей. В случае установления вины участникам сговора грозят оборотные штрафы по части 2 статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушениях. КоАП предусматривает за это нарушение штраф для должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юрлиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.
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бизнес, россия, фас рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ФАС РФ
10:34 23.07.2025
 
ФАС выявила картель на закупках вычислительной техники для госзаказчиков

ФАС выявила картель при закупках вычислительной техники на 217,3 миллиона рублей

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картель при закупках вычислительной техники на электронных аукционах для нужд ряда госзаказчиков на 217,3 миллиона рублей, возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Бизнес Стандарт", ООО АКБ "Барьер" и ООО "Сэйвит Эдьюкейшн", сообщило ведомство.
"ФАС раскрыла картель при закупках вычислительной техники. Признаки нарушений обнаружены на электронных аукционах для нужд ряда госзаказчиков", - говорится в сообщении.
"Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Бизнес Стандарт", ООО АКБ "Барьер" и ООО "Сэйвит Эдьюкейшн", - добавляется там.
В службе уточнили, что компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах на поставку и аренду электронно-вычислительной техники.
"Организации отказались от конкурентной борьбы, систематически используя единую модель поведения при участии в электронных аукционах", - отметили в ведомстве.
По данным ФАС, общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 217,3 миллиона рублей.
В случае установления вины участникам сговора грозят оборотные штрафы по части 2 статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушениях.
КоАП предусматривает за это нарушение штраф для должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юрлиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
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