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Мировая добыча алмазов останется на исторических минимумах - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Мировая добыча алмазов останется на исторических минимумах
Мировая добыча алмазов останется на исторических минимумах - 23.07.2025, ПРАЙМ
Мировая добыча алмазов останется на исторических минимумах
Мировая добыча алмазов останется на исторических минимумах до конца 2020-х, предложение на рынке будет ограниченным в ближайшие годы, что может привести к росту | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:03+0300
2025-07-23T14:03+0300
экономика
алмазы
рынок
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Мировая добыча алмазов останется на исторических минимумах до конца 2020-х, предложение на рынке будет ограниченным в ближайшие годы, что может привести к росту цен на камни более чем на 50%, следует из презентации аудиторско-консалтинговой компании Kept. "Добыча останется на исторических минимумах до конца 2020-х годов, при этом предложение алмазов ювелирного качества будет еще более ограниченным... Высокие запасы алмазов оказывали давление на цены на алмазы и бриллианты, однако ограниченное предложение в ближайшие годы может привести к росту цен более чем на 50%", - говорится в презентации. По оценке Kept, мировое производство алмазов в 2030 году останется примерно на уровне 2024 года - 108 миллионов карат. В текущем году объем добычи оценивается в 107 миллионов карат, а в 2026 году ожидается 112 миллионов карат. При этом пик добычи пришелся на 2017-2018 годы, когда она достигла 151 миллиона карат и 149 миллионов карат соответственно. Согласно приведенной таблице, к 2027 году средняя мировая цена на ювелирные необработанные алмазы достигнет 189 долларов за карат, что примерно на 51% выше, чем оценка стоимости за 2024 год в 125 долларов. "Что может произойти с ценами на алмазы в условиях дефицита предложения? В краткосрочной перспективе не ожидается стремительного роста потребления, вероятно, оно останется на отметке около 80 миллиардов долларов в ближайшие 2-3 года. Годовой объем предложения необработанных камней составит около 15,5 миллиарда долларов", - прокомментировал на пресс-завтраке партнер Kept Игорь Коротецкий. В мае "Алроса", крупнейшая алмазодобывающая компания в мире, подтвердила прогноз по восстановлению алмазного рынка до 2027 года.
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алмазы, рынок
Экономика, алмазы, Рынок
14:03 23.07.2025
 
Мировая добыча алмазов останется на исторических минимумах

Kept: добыча алмазов останется на исторических минимумах до конца 2020-х

© fotolia.com / Africa StudioАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Мировая добыча алмазов останется на исторических минимумах до конца 2020-х, предложение на рынке будет ограниченным в ближайшие годы, что может привести к росту цен на камни более чем на 50%, следует из презентации аудиторско-консалтинговой компании Kept.
"Добыча останется на исторических минимумах до конца 2020-х годов, при этом предложение алмазов ювелирного качества будет еще более ограниченным... Высокие запасы алмазов оказывали давление на цены на алмазы и бриллианты, однако ограниченное предложение в ближайшие годы может привести к росту цен более чем на 50%", - говорится в презентации.
По оценке Kept, мировое производство алмазов в 2030 году останется примерно на уровне 2024 года - 108 миллионов карат. В текущем году объем добычи оценивается в 107 миллионов карат, а в 2026 году ожидается 112 миллионов карат. При этом пик добычи пришелся на 2017-2018 годы, когда она достигла 151 миллиона карат и 149 миллионов карат соответственно.
Согласно приведенной таблице, к 2027 году средняя мировая цена на ювелирные необработанные алмазы достигнет 189 долларов за карат, что примерно на 51% выше, чем оценка стоимости за 2024 год в 125 долларов.
"Что может произойти с ценами на алмазы в условиях дефицита предложения? В краткосрочной перспективе не ожидается стремительного роста потребления, вероятно, оно останется на отметке около 80 миллиардов долларов в ближайшие 2-3 года. Годовой объем предложения необработанных камней составит около 15,5 миллиарда долларов", - прокомментировал на пресс-завтраке партнер Kept Игорь Коротецкий.
В мае "Алроса", крупнейшая алмазодобывающая компания в мире, подтвердила прогноз по восстановлению алмазного рынка до 2027 года.
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