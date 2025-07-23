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В России ввели в эксплуатацию более 500 километров дорог

В России ввели в эксплуатацию более 500 километров дорог - 23.07.2025, ПРАЙМ

В России ввели в эксплуатацию более 500 километров дорог

Более 500 километров дорог в России введено в эксплуатацию за время действия программ инфраструктурных бюджетных (ИБК) и специальных казначейских кредитов... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T15:33+0300

2025-07-23T15:33+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Более 500 километров дорог в России введено в эксплуатацию за время действия программ инфраструктурных бюджетных (ИБК) и специальных казначейских кредитов (СКК), сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В среду президент России Владимир Путин дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" Дюртюли-Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. В результате дорога от Екатеринбурга до Москвы стала на 198 километров короче. "Параллельно занимаемся тем, чтобы увязать крупные магистрали с остальной сетью дорог. Это можно сравнить с большими реками, куда вливаются федеральные, региональные, муниципальные дороги. Решать задачу по обновлению всей дорожной сети помогают механизмы финансовой поддержки регионов – ИБК и СКК. За время их действия с 2022 года в 36 регионах нашей страны введено 102 дорожных объекта общей протяжённостью 504 километров", – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.

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башкирия

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бизнес, россия, финансы, башкирия, пермский край, марат хуснуллин, владимир путин