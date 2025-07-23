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В России ввели в эксплуатацию более 500 километров дорог - 23.07.2025, ПРАЙМ
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В России ввели в эксплуатацию более 500 километров дорог
В России ввели в эксплуатацию более 500 километров дорог - 23.07.2025, ПРАЙМ
В России ввели в эксплуатацию более 500 километров дорог
Более 500 километров дорог в России введено в эксплуатацию за время действия программ инфраструктурных бюджетных (ИБК) и специальных казначейских кредитов... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T15:33+0300
2025-07-23T15:33+0300
бизнес
россия
финансы
башкирия
пермский край
марат хуснуллин
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Более 500 километров дорог в России введено в эксплуатацию за время действия программ инфраструктурных бюджетных (ИБК) и специальных казначейских кредитов (СКК), сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В среду президент России Владимир Путин дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" Дюртюли-Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. В результате дорога от Екатеринбурга до Москвы стала на 198 километров короче. "Параллельно занимаемся тем, чтобы увязать крупные магистрали с остальной сетью дорог. Это можно сравнить с большими реками, куда вливаются федеральные, региональные, муниципальные дороги. Решать задачу по обновлению всей дорожной сети помогают механизмы финансовой поддержки регионов – ИБК и СКК. За время их действия с 2022 года в 36 регионах нашей страны введено 102 дорожных объекта общей протяжённостью 504 километров", – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
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бизнес, россия, финансы, башкирия, пермский край, марат хуснуллин, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, БАШКИРИЯ, Пермский край, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
15:33 23.07.2025
 
В России ввели в эксплуатацию более 500 километров дорог

Хуснуллин: более 500 км дорог ввели в эксплуатацию благодаря бюджетным кредитам

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкБрифинг заместителя председателя правительства РФ М. Хуснуллина
Брифинг заместителя председателя правительства РФ М. Хуснуллина - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Более 500 километров дорог в России введено в эксплуатацию за время действия программ инфраструктурных бюджетных (ИБК) и специальных казначейских кредитов (СКК), сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В среду президент России Владимир Путин дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" Дюртюли-Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. В результате дорога от Екатеринбурга до Москвы стала на 198 километров короче.
"Параллельно занимаемся тем, чтобы увязать крупные магистрали с остальной сетью дорог. Это можно сравнить с большими реками, куда вливаются федеральные, региональные, муниципальные дороги. Решать задачу по обновлению всей дорожной сети помогают механизмы финансовой поддержки регионов – ИБК и СКК. За время их действия с 2022 года в 36 регионах нашей страны введено 102 дорожных объекта общей протяжённостью 504 километров", – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
Хуснуллин призвал регионы продумать, как строить больше жилья
22 апреля, 10:58
 
БизнесРОССИЯФинансыБАШКИРИЯПермский крайМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
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