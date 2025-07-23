https://1prime.ru/20250723/kibermoshennichestvo-859837362.html

Путин отметил важность борьбы с кибермошенничеством

Путин отметил важность борьбы с кибермошенничеством - 23.07.2025, ПРАЙМ

Путин отметил важность борьбы с кибермошенничеством

Борьба с кибермошенниками остается одной из актуальных задач, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T16:35+0300

2025-07-23T16:35+0300

2025-07-23T16:35+0300

мошенничество

технологии

минцифры

владимир путин

кибермошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/82806/91/828069139_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_9de7d48f6338c8ea1c3781060ff601c3.jpg

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Борьба с кибермошенниками остается одной из актуальных задач, заявил президент РФ Владимир Путин. "Одной из актуальных задач является и остается борьба с кибермошенниками. (Глава Минцифры - ред.) Максут Игоревич (Шадаев - ред.), знаю, что вы предлагаете ряд новых сервисов для решения этих проблем", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.

https://1prime.ru/20250723/mvd-859837206.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, минцифры, владимир путин, кибермошенники