https://1prime.ru/20250723/kibermoshennichestvo-859837362.html
Путин отметил важность борьбы с кибермошенничеством
Путин отметил важность борьбы с кибермошенничеством - 23.07.2025, ПРАЙМ
Путин отметил важность борьбы с кибермошенничеством
Борьба с кибермошенниками остается одной из актуальных задач, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T16:35+0300
2025-07-23T16:35+0300
2025-07-23T16:35+0300
мошенничество
технологии
минцифры
владимир путин
кибермошенники
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Борьба с кибермошенниками остается одной из актуальных задач, заявил президент РФ Владимир Путин. "Одной из актуальных задач является и остается борьба с кибермошенниками. (Глава Минцифры - ред.) Максут Игоревич (Шадаев - ред.), знаю, что вы предлагаете ряд новых сервисов для решения этих проблем", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.
https://1prime.ru/20250723/mvd-859837206.html
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технологии, минцифры, владимир путин, кибермошенники
Мошенничество, Технологии, Минцифры, Владимир Путин, кибермошенники
Путин отметил важность борьбы с кибермошенничеством
Путин: борьба с кибермошенниками остается одной из актуальных задач
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Борьба с кибермошенниками остается одной из актуальных задач, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одной из актуальных задач является и остается борьба с кибермошенниками. (Глава Минцифры - ред.) Максут Игоревич (Шадаев - ред.), знаю, что вы предлагаете ряд новых сервисов для решения этих проблем", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.
В России сократилось число IT-преступлений