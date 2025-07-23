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Путин отметил важность борьбы с кибермошенничеством - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Путин отметил важность борьбы с кибермошенничеством
Путин отметил важность борьбы с кибермошенничеством - 23.07.2025, ПРАЙМ
Путин отметил важность борьбы с кибермошенничеством
Борьба с кибермошенниками остается одной из актуальных задач, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T16:35+0300
2025-07-23T16:35+0300
мошенничество
технологии
минцифры
владимир путин
кибермошенники
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Борьба с кибермошенниками остается одной из актуальных задач, заявил президент РФ Владимир Путин. "Одной из актуальных задач является и остается борьба с кибермошенниками. (Глава Минцифры - ред.) Максут Игоревич (Шадаев - ред.), знаю, что вы предлагаете ряд новых сервисов для решения этих проблем", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.
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технологии, минцифры, владимир путин, кибермошенники
Мошенничество, Технологии, Минцифры, Владимир Путин, кибермошенники
16:35 23.07.2025
 
Путин отметил важность борьбы с кибермошенничеством

Путин: борьба с кибермошенниками остается одной из актуальных задач

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГлобальная атака вируса-вымогателя
Глобальная атака вируса-вымогателя - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Борьба с кибермошенниками остается одной из актуальных задач, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одной из актуальных задач является и остается борьба с кибермошенниками. (Глава Минцифры - ред.) Максут Игоревич (Шадаев - ред.), знаю, что вы предлагаете ряд новых сервисов для решения этих проблем", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
В России сократилось число IT-преступлений
16:34
 
МошенничествоТехнологииМинцифрыВладимир Путинкибермошенники
 
 
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