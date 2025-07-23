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Китай и Южная Корея нарастили закупки российского алюминия - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Китай и Южная Корея нарастили закупки российского алюминия
Китай и Южная Корея нарастили закупки российского алюминия - 23.07.2025, ПРАЙМ
Китай и Южная Корея нарастили закупки российского алюминия
Китай и Южная Корея в первом полугодии текущего года нарастили закупки российского алюминия почти вдвое в годовом выражении, увеличил импорт и ЕС – хотя... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T04:17+0300
2025-07-23T04:17+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
южная корея
ес
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Китай и Южная Корея в первом полугодии текущего года нарастили закупки российского алюминия почти вдвое в годовом выражении, увеличил импорт и ЕС – хотя значительно меньше, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Так, Китай, главный импортер российского необработанного алюминия, в первом полугодии приобрел его на 3 миллиарда долларов против 1,8 миллиарда годом ранее. Южная Корея, ставшая для России в последние годы одним из наиболее значительных алюминиевых рынков, увеличила импорт в до 632,6 миллиона долларов с 365,85 миллиона год назад. Одновременно Евросоюз, который в начале текущего года ввел санкции против российского алюминия, также немного нарастил его закупки – на 6% за пять месяцев текущего года, до 403 миллионов долларов.
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россия, мировая экономика, китай, южная корея, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ЕС
04:17 23.07.2025
 
Китай и Южная Корея нарастили закупки российского алюминия

Китай и Южная Корея в I полугодии нарастили закупки российского алюминия почти вдвое

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Китай и Южная Корея в первом полугодии текущего года нарастили закупки российского алюминия почти вдвое в годовом выражении, увеличил импорт и ЕС – хотя значительно меньше, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Так, Китай, главный импортер российского необработанного алюминия, в первом полугодии приобрел его на 3 миллиарда долларов против 1,8 миллиарда годом ранее.
Южная Корея, ставшая для России в последние годы одним из наиболее значительных алюминиевых рынков, увеличила импорт в до 632,6 миллиона долларов с 365,85 миллиона год назад.
Одновременно Евросоюз, который в начале текущего года ввел санкции против российского алюминия, также немного нарастил его закупки – на 6% за пять месяцев текущего года, до 403 миллионов долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙЮЖНАЯ КОРЕЯЕС
 
 
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