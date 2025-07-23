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Китай в июне продал в США овощей на 78 миллионов долларов

Китай в июне продал в США овощей на 78 миллионов долларов - 23.07.2025, ПРАЙМ

Китай в июне продал в США овощей на 78 миллионов долларов

Китай в июне текущего года продал в США овощей на 78,9 миллиона долларов - это максимальная сумма для этого месяца по меньшей мере с 2015 года, подсчитало РИА... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T05:17+0300

2025-07-23T05:17+0300

2025-07-23T05:17+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Китай в июне текущего года продал в США овощей на 78,9 миллиона долларов - это максимальная сумма для этого месяца по меньшей мере с 2015 года, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики Поднебесной. Июньские поставки стали самыми заметными и с начала 2025 года: в январе овощей было продано на 88,9 миллиона долларов. По сравнению с маем экспорт подрос почти вдвое, а в сравнении с июнем прошлого года показал положительную динамику в 16%. По большей части США закупают у Китая различные овощные смеси, в том числе сушеные (66,4% от июньского импорта такой продукции), а также замороженные овощи (еще 19,5%). По результатам июня Штаты стали четвертым крупнейшим покупателем овощей у Поднебесной с долей в 8,4% в ее поставках. Совокупно в июне Китай нарастил экспорт овощей до 935,6 миллиона долларов - это рост на 3% к уровню мая, при этом в годовом выражении объемы снизились на 17,7%. Активнее всего Китай поставляет их в Японию (12%), Вьетнам (11%) и Гонконг (10,7%).

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мировая экономика, китай, сша, япония