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В Китае оценили решение ЕС ввести санкции против китайских банков

В Китае оценили решение ЕС ввести санкции против китайских банков - 23.07.2025, ПРАЙМ

В Китае оценили решение ЕС ввести санкции против китайских банков

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление за решение ЕС включить меры против китайских... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T06:11+0300

2025-07-23T06:11+0300

2025-07-23T06:11+0300

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ПЕКИН, 23 июл - ПРАЙМ. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление за решение ЕС включить меры против китайских финансовых учреждений в очередной пакет антироссийских санкций, сообщает министерство коммерции Китая. Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане. Как сообщает китайское ведомство, во вторник Ван Вэньтао и Шефчович провели звонок в формате видеоконференции, в ходе которого стороны "откровенно и глубоко обсудили ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества между Китаем и ЕС". "Также было сделано серьезное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении на сайте минкоммерции КНР. Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что нормальное сотрудничество российских и китайских предприятий не должно подвергаться какому бы то ни было вмешательству или влиянию. Дипломат призвал ЕС "прекратить подрывать законные интересы китайских предприятий без фактических оснований", а также подчеркнул, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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