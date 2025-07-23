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В Китае оценили решение ЕС ввести санкции против китайских банков - 23.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250723/kitaj-859805371.html
В Китае оценили решение ЕС ввести санкции против китайских банков
В Китае оценили решение ЕС ввести санкции против китайских банков - 23.07.2025, ПРАЙМ
В Китае оценили решение ЕС ввести санкции против китайских банков
Министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление за решение ЕС включить меры против китайских... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T06:11+0300
2025-07-23T06:11+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
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марош шефчович
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ПЕКИН, 23 июл - ПРАЙМ. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление за решение ЕС включить меры против китайских финансовых учреждений в очередной пакет антироссийских санкций, сообщает министерство коммерции Китая. Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане. Как сообщает китайское ведомство, во вторник Ван Вэньтао и Шефчович провели звонок в формате видеоконференции, в ходе которого стороны "откровенно и глубоко обсудили ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества между Китаем и ЕС". "Также было сделано серьезное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении на сайте минкоммерции КНР. Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что нормальное сотрудничество российских и китайских предприятий не должно подвергаться какому бы то ни было вмешательству или влиянию. Дипломат призвал ЕС "прекратить подрывать законные интересы китайских предприятий без фактических оснований", а также подчеркнул, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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мировая экономика, китай, кнр, запад, марош шефчович, владимир путин, ес, мид китая, мид кнр
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, ЗАПАД, Марош Шефчович, Владимир Путин, ЕС, МИД Китая, МИД КНР
06:11 23.07.2025
 
В Китае оценили решение ЕС ввести санкции против китайских банков

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао представил еврокомиссару Шефчовичу представление

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ПЕКИН, 23 июл - ПРАЙМ. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление за решение ЕС включить меры против китайских финансовых учреждений в очередной пакет антироссийских санкций, сообщает министерство коммерции Китая.
Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
Как сообщает китайское ведомство, во вторник Ван Вэньтао и Шефчович провели звонок в формате видеоконференции, в ходе которого стороны "откровенно и глубоко обсудили ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества между Китаем и ЕС".
"Также было сделано серьезное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении на сайте минкоммерции КНР.
Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что нормальное сотрудничество российских и китайских предприятий не должно подвергаться какому бы то ни было вмешательству или влиянию. Дипломат призвал ЕС "прекратить подрывать законные интересы китайских предприятий без фактических оснований", а также подчеркнул, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙКНРЗАПАДМарош ШефчовичВладимир ПутинЕСМИД КитаяМИД КНР
 
 
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