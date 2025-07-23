https://1prime.ru/20250723/kongressvumen-859804198.html
Конгрессвумен призвала США прекратить поставки оружия Украине
Конгрессвумен призвала США прекратить поставки оружия Украине - 23.07.2025, ПРАЙМ
Конгрессвумен призвала США прекратить поставки оружия Украине
Американская конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в среду назвала Владимира Зеленского диктатором, который не хочет мира, и вновь призвала... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T02:34+0300
2025-07-23T02:34+0300
2025-07-23T02:34+0300
экономика
общество
мировая экономика
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
сергей лавров
рада
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859804198.jpg?1753227292
ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Американская конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в среду назвала Владимира Зеленского диктатором, который не хочет мира, и вновь призвала прекратить поставки американского оружия Украине.
"В Киеве вспыхнули массовые протесты против... Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Украинский народ - молодец! Сбросьте его с должности! А Америка должна прекратить финансирование и поставки оружия!" - написала Грин в соцсети X.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Данные сайты Рады свидетельствуют, что Зеленский подписал этот законопроект. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве и Львове. Митинг в Киеве проходит в непосредственной близости от здания офиса Зеленского.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
киев
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, рада, нато, мид рф
Экономика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Рада, НАТО, МИД РФ
Конгрессвумен призвала США прекратить поставки оружия Украине
Конгрессвумен Грин призвала США прекратить поставки оружия Украине
ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Американская конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в среду назвала Владимира Зеленского диктатором, который не хочет мира, и вновь призвала прекратить поставки американского оружия Украине.
"В Киеве вспыхнули массовые протесты против... Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Украинский народ - молодец! Сбросьте его с должности! А Америка должна прекратить финансирование и поставки оружия!" - написала Грин в соцсети X.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Данные сайты Рады свидетельствуют, что Зеленский подписал этот законопроект. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве и Львове. Митинг в Киеве проходит в непосредственной близости от здания офиса Зеленского.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.