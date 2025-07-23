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Путин подписал закон для развития синдицированного кредитования в России

Путин подписал закон для развития синдицированного кредитования в России - 23.07.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон для развития синдицированного кредитования в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие в России синдицированного кредитования в целях увеличения финансирования инвестиционных | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T16:40+0300

2025-07-23T16:40+0300

2025-07-23T16:40+0300

экономика

финансы

россия

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие в России синдицированного кредитования в целях увеличения финансирования инвестиционных проектов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон регулирует отношения, связанные с заключением соглашения о финансировании участия в синдицированном кредите (субучастие). Механизм субучастия позволит организаторам синдиката продавать свою долю или передавать часть риска внешним участникам. Этот механизм, согласно сопроводительным документам, позволит нарастить объемы кредитования, необходимые в том числе для реализации новых инвестпроектов и поддержки российской экономики в сложившихся условиях, когда компаниям стало сложнее привлекать банковское финансирование. Кроме того, участником синдиката кредиторов смогут выступать не только специализированные общества проектного финансирования, но и специализированные финансовые общества. Специализированное общество теперь вправе выступать участником такого синдиката по договору синдицированного кредита (займа), а также может быть стороной соглашения о субучастии, в том числе внешним участником. Закон также регулирует вопросы, касающиеся перехода прав и обязанностей участника синдиката кредиторов к внешнему участнику и прекращения обязательств перед таким участником, а также заключения межкредиторских соглашений между внешними участниками. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Его принятие - важный шаг в развитии финансового рынка и улучшении инвестиционного климата в России, говорил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, упрощение процедур и четкое регулирование отношений между участниками синдиката и внешними кредиторами создаст дополнительные гарантии для инвесторов. Чаплин отмечал, что закон способствует и интеграции российского финансового рынка в международные стандарты, что важно для привлечения зарубежных инвестиций.

https://1prime.ru/20250718/tsb-859659434.html

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финансы, россия, владимир путин, госдума