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ЦБ отметил снижение числа найденных поддельных рублевых купюр на 20%

ЦБ отметил снижение числа найденных поддельных рублевых купюр на 20% - 23.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил снижение числа найденных поддельных рублевых купюр на 20%

Количество поддельных рублёвых банкнот в банковской системе России в прошлом квартале по сравнению с аналогичным периодом годом ранее было выявлено ровно на 20% | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T15:17+0300

2025-07-23T15:17+0300

2025-07-23T15:17+0300

экономика

банк россии

финансы

банки

поддельные купюры

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Количество поддельных рублёвых банкнот в банковской системе России в прошлом квартале по сравнению с аналогичным периодом годом ранее было выявлено ровно на 20% меньше - 1 696 купюр, следует из данных Банка России. "В втором квартале 2025 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 1 696 поддельных денежных знаков Банка России", - сказано в сообщении. Годом ранее за тот же квартал регулятор сообщал, что было обнаружено 2 120 поддельных денежных знаков Банка России. В том числе, по данным ЦБ, было выявлено в прошлом квартале 1 020 поддельных пятитысячных банкнот, 555 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и 51 поддельная банкнота номиналом 2000 рублей. "Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 (две) и 10 рублей (две). При этом была выявлена 21 поддельная монета номиналом 10 рублей и 12 поддельных монет номиналом 5 рублей", - отмечает ЦБ. Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе. Также указывается, что было выявлено 349 поддельных банкнот иностранных государств. "Из них в апреле обнаружено 227 подделок, в мае – 60, в июне – 62. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (342). Поддельных банкнот евро обнаружено три. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани", - отметили в ЦБ.

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