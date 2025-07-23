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Лавров провел телефонный разговор с и.о главы МИД Афганистана
Лавров провел телефонный разговор с и.о главы МИД Афганистана - 23.07.2025, ПРАЙМ
Лавров провел телефонный разговор с и.о главы МИД Афганистана
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Хан Моттаки укрепление региональной... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:20+0300
2025-07-23T14:20+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Хан Моттаки укрепление региональной безопасности, в том числе борьбу с терроризмом и наркобизнесом, заявили в МИД РФ. "Отметив давние традиции дружбы и добрососедства российского и афганского народов, стороны акцентировали взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, в сфере укрепления региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом и наркобизнесом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.
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Политика, РОССИЯ, МИД РФ, Сергей Лавров, АФГАНИСТАН
Лавров провел телефонный разговор с и.о главы МИД Афганистана
Лавров обсудит по телефону с и.о. главы МИД Афганистана борьбу с терроризмом
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Хан Моттаки укрепление региональной безопасности, в том числе борьбу с терроризмом и наркобизнесом, заявили в МИД РФ.
"Отметив давние традиции дружбы и добрососедства российского и афганского народов, стороны акцентировали взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, в сфере укрепления региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом и наркобизнесом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.
Лавров рассказал о совершенствовании механизмов расчетов с партнерами РФ