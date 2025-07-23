https://1prime.ru/20250723/lavrov-859828567.html

Лавров провел телефонный разговор с и.о главы МИД Афганистана

Лавров провел телефонный разговор с и.о главы МИД Афганистана - 23.07.2025, ПРАЙМ

Лавров провел телефонный разговор с и.о главы МИД Афганистана

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Хан Моттаки укрепление региональной... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T14:20+0300

2025-07-23T14:20+0300

2025-07-23T14:20+0300

политика

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мид рф

сергей лавров

афганистан

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Хан Моттаки укрепление региональной безопасности, в том числе борьбу с терроризмом и наркобизнесом, заявили в МИД РФ. "Отметив давние традиции дружбы и добрососедства российского и афганского народов, стороны акцентировали взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, в сфере укрепления региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом и наркобизнесом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.

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россия, мид рф, сергей лавров, афганистан