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В России появится перечень стратегически значимых лекарств - 23.07.2025, ПРАЙМ
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В России появится перечень стратегически значимых лекарств
В России появится перечень стратегически значимых лекарств - 23.07.2025, ПРАЙМ
В России появится перечень стратегически значимых лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется понятие "стратегически значимые лекарственные средства", а кабмин наделяется полномочиями... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T17:09+0300
2025-07-23T17:09+0300
владимир путин
медицина
лекарства
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется понятие "стратегически значимые лекарственные средства", а кабмин наделяется полномочиями по формированию порядка и критериев утверждения перечня таких лекарств. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно принятому закону, под стратегически значимыми лекарственными средствами следует понимать лекарственные средства для медицинского применения, которые обеспечивают приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в Российской Федерации, и производство которых должно быть обеспечено на территории РФ. Кроме того, перечень стратегически значимых лекарственных средств, а также порядок и критерии его формирования должны утверждаться правительством РФ. Закон вступит в силу с 1 сентября.
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владимир путин, медицина, лекарства
Владимир Путин, медицина, лекарства
17:09 23.07.2025
 
В России появится перечень стратегически значимых лекарств

Путин подписал закон, закрепляющий понятие "стратегически важные лекарственные средства"

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФармацевтическая фабрика
Фармацевтическая фабрика - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется понятие "стратегически значимые лекарственные средства", а кабмин наделяется полномочиями по формированию порядка и критериев утверждения перечня таких лекарств.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно принятому закону, под стратегически значимыми лекарственными средствами следует понимать лекарственные средства для медицинского применения, которые обеспечивают приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в Российской Федерации, и производство которых должно быть обеспечено на территории РФ.
Кроме того, перечень стратегически значимых лекарственных средств, а также порядок и критерии его формирования должны утверждаться правительством РФ.
Закон вступит в силу с 1 сентября.
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
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