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Стоимость меди поднимается после макроэкономических новостей

Стоимость меди поднимается после макроэкономических новостей - 23.07.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди поднимается после макроэкономических новостей

Цена на медь в среду утром увеличивается после новостей о торговой сделке между США и Японией, свидетельствуют данные торгов. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T09:55+0300

2025-07-23T09:55+0300

2025-07-23T09:55+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром увеличивается после новостей о торговой сделке между США и Японией, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.47 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,55%, до 5,753 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 0,6%, до 9 919,5 доллара, алюминия - на 0,45%, до 2 658,5 доллара, стоимость цинка - на 0,76%, до 2 860 долларов. Мировые рынки обратили внимание на новости относительно торговой политики США. В среду американский президент Дональд Трамп заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%. Трамп добавил, что США будут поставлять в Японию легковые и грузовые автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты, отметив, что пошлина в 15% будет зеркальной.

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