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Биржевая цена на медь в мире вновь обновила исторический максимум

Биржевая цена на медь в мире вновь обновила исторический максимум - 23.07.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена на медь в мире вновь обновила исторический максимум

Стоимость меди на международных биржах в среду ускорила рост до более чем 3% относительно предыдущего закрытия, и показатель обновил предыдущее рекордное... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T17:39+0300

2025-07-23T17:39+0300

2025-07-23T17:39+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди на международных биржах в среду ускорила рост до более чем 3% относительно предыдущего закрытия, и показатель обновил предыдущее рекордное значение, установленное в начале месяца, следует из данных торгов. По состоянию на 17.32 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex подскакивает в цене на 3,43% к предыдущему закрытию, до 5,918 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Показатель превысил рекордную отметку в 5,8995 пункта, которая была установлена 8 июля, и стал новым историческим максимумом. Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост превысил 16% после увеличения на 9,24% в июне и на 2,03% в мае. Суммарно с начала года рост составил почти 42%.

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медь, рынок, торги