https://1prime.ru/20250723/med-859840225.html
Биржевая цена на медь в мире вновь обновила исторический максимум
Биржевая цена на медь в мире вновь обновила исторический максимум - 23.07.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена на медь в мире вновь обновила исторический максимум
Стоимость меди на международных биржах в среду ускорила рост до более чем 3% относительно предыдущего закрытия, и показатель обновил предыдущее рекордное... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T17:39+0300
2025-07-23T17:39+0300
2025-07-23T17:39+0300
экономика
медь
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди на международных биржах в среду ускорила рост до более чем 3% относительно предыдущего закрытия, и показатель обновил предыдущее рекордное значение, установленное в начале месяца, следует из данных торгов. По состоянию на 17.32 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex подскакивает в цене на 3,43% к предыдущему закрытию, до 5,918 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Показатель превысил рекордную отметку в 5,8995 пункта, которая была установлена 8 июля, и стал новым историческим максимумом. Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост превысил 16% после увеличения на 9,24% в июне и на 2,03% в мае. Суммарно с начала года рост составил почти 42%.
https://1prime.ru/20250723/zoloto-859811565.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_b1356bcec953d3b2ee209215be26f7d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медь, рынок, торги
Экономика, медь, Рынок, Торги
Биржевая цена на медь в мире вновь обновила исторический максимум
Стоимость меди на биржах ускорила рост до более чем 3%, обновив исторический максимум
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди на международных биржах в среду ускорила рост до более чем 3% относительно предыдущего закрытия, и показатель обновил предыдущее рекордное значение, установленное в начале месяца, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.32 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex подскакивает в цене на 3,43% к предыдущему закрытию, до 5,918 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Показатель превысил рекордную отметку в 5,8995 пункта, которая была установлена 8 июля, и стал новым историческим максимумом.
Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост превысил 16% после увеличения на 9,24% в июне и на 2,03% в мае. Суммарно с начала года рост составил почти 42%.
Цена на золото падает в среду утром