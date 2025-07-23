https://1prime.ru/20250723/medinskiy-859836156.html

Мединский заявил, что слышал о намерении Киева добиваться встречи лидеров

Мединский заявил, что слышал о намерении Киева добиваться встречи лидеров - 23.07.2025, ПРАЙМ

Мединский заявил, что слышал о намерении Киева добиваться встречи лидеров

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил по прилету в Стамбул, что слышал о намерении украинской делегации добиваться на... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T16:29+0300

2025-07-23T16:29+0300

2025-07-23T16:29+0300

политика

россия

стамбул

украина

владимир мединский

владимир зеленский

владимир путин

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/83653/61/836536159_0:0:2763:1554_1920x0_80_0_0_a579204cc54f97490ce2f4e7f21104d1.jpg

СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил по прилету в Стамбул, что слышал о намерении украинской делегации добиваться на третьем раунде переговоров договоренности о встрече лидеров стран. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская делегация прибыла в Стамбул, украинская пока находится в Анкаре. "Слышал", - ответил Мединский на вопрос о том, знает ли он о намерениях украинской делегации. Главная задача делегации Украины на переговорах с Россией в Турции - организация встречи Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, сообщило ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в делегации. Назначать возможную встречу Путина и Зеленского без предварительной большой работы нецелесообразно, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

https://1prime.ru/20250723/peskov-859821825.html

стамбул

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, стамбул, украина, владимир мединский, владимир зеленский, владимир путин, мид