https://1prime.ru/20250723/medinskiy-859836156.html
Мединский заявил, что слышал о намерении Киева добиваться встречи лидеров
Мединский заявил, что слышал о намерении Киева добиваться встречи лидеров - 23.07.2025, ПРАЙМ
Мединский заявил, что слышал о намерении Киева добиваться встречи лидеров
Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил по прилету в Стамбул, что слышал о намерении украинской делегации добиваться на... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T16:29+0300
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил по прилету в Стамбул, что слышал о намерении украинской делегации добиваться на третьем раунде переговоров договоренности о встрече лидеров стран. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская делегация прибыла в Стамбул, украинская пока находится в Анкаре. "Слышал", - ответил Мединский на вопрос о том, знает ли он о намерениях украинской делегации. Главная задача делегации Украины на переговорах с Россией в Турции - организация встречи Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, сообщило ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в делегации. Назначать возможную встречу Путина и Зеленского без предварительной большой работы нецелесообразно, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Политика, РОССИЯ, Стамбул, УКРАИНА, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, МИД
Мединский заявил, что слышал о намерении Киева добиваться встречи лидеров
Мединский заявил, что слышал о намерении Украины добиваться встречи лидеров
СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил по прилету в Стамбул, что слышал о намерении украинской делегации добиваться на третьем раунде переговоров договоренности о встрече лидеров стран.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская делегация прибыла в Стамбул, украинская пока находится в Анкаре.
"Слышал", - ответил Мединский на вопрос о том, знает ли он о намерениях украинской делегации.
Главная задача делегации Украины на переговорах с Россией в Турции - организация встречи Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, сообщило ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в делегации. Назначать возможную встречу Путина и Зеленского без предварительной большой работы нецелесообразно, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Мединский возглавил делегацию России на переговорах с Украиной