https://1prime.ru/20250723/medinskiy-859849228.html

Мединский привел историческую справку для генсека НАТО Рютте

Мединский привел историческую справку для генсека НАТО Рютте - 23.07.2025, ПРАЙМ

Мединский привел историческую справку для генсека НАТО Рютте

Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский после третьего раунда переговоров в Стамбуле привел... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T23:07+0300

2025-07-23T23:07+0300

2025-07-23T23:07+0300

политика

мединский

марк рютте

история

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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский после третьего раунда переговоров в Стамбуле привел историческую справку для генсека НАТО Марка Рютте. Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле в среду. "Я специально для господина Рютте как большого любителя истории приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами - Чан Кайши и Мао Цзэдун", - сказал Мединский журналистам. Он напомнил, что Чан Кайши всё время настаивал на личной встрече, чтобы обо всем договориться. "По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались. Только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия были не решены. Война продолжалась", - подчеркнул Мединский. В заключение он добавил, что, несмотря "на массированную западную военную помощь", националисты проиграли войну, а коммунисты победили. Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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мединский, марк рютте, история