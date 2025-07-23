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Мединский привел историческую справку для генсека НАТО Рютте - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Мединский привел историческую справку для генсека НАТО Рютте
Мединский привел историческую справку для генсека НАТО Рютте - 23.07.2025, ПРАЙМ
Мединский привел историческую справку для генсека НАТО Рютте
Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский после третьего раунда переговоров в Стамбуле привел... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T23:07+0300
2025-07-23T23:07+0300
политика
мединский
марк рютте
история
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский после третьего раунда переговоров в Стамбуле привел историческую справку для генсека НАТО Марка Рютте. Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле в среду. "Я специально для господина Рютте как большого любителя истории приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами - Чан Кайши и Мао Цзэдун", - сказал Мединский журналистам. Он напомнил, что Чан Кайши всё время настаивал на личной встрече, чтобы обо всем договориться. "По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались. Только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия были не решены. Война продолжалась", - подчеркнул Мединский. В заключение он добавил, что, несмотря "на массированную западную военную помощь", националисты проиграли войну, а коммунисты победили. Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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мединский, марк рютте, история
Политика, Мединский, Марк Рютте, история
23:07 23.07.2025
 
Мединский привел историческую справку для генсека НАТО Рютте

Мединский после переговоров в Стамбуле привел историческую справку для Рютте

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский после третьего раунда переговоров в Стамбуле привел историческую справку для генсека НАТО Марка Рютте.
Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле в среду.
"Я специально для господина Рютте как большого любителя истории приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами - Чан Кайши и Мао Цзэдун", - сказал Мединский журналистам.
Он напомнил, что Чан Кайши всё время настаивал на личной встрече, чтобы обо всем договориться.
"По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались. Только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия были не решены. Война продолжалась", - подчеркнул Мединский.
В заключение он добавил, что, несмотря "на массированную западную военную помощь", националисты проиграли войну, а коммунисты победили.
Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Владимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
Мединский сделал ряд заявлений по итогам переговоров с Украиной
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ПолитикаМединскийМарк Рюттеистория
 
 
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