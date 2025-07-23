https://1prime.ru/20250723/medinskiy-859850222.html

Мединский оценил идею мэра Львова по обмену останков советских воинов

Мединский оценил идею мэра Львова по обмену останков советских воинов - 23.07.2025, ПРАЙМ

Мединский оценил идею мэра Львова по обмену останков советских воинов

Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, состоявшихся в Стамбуле в среду, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал "недоделанным... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T23:51+0300

2025-07-23T23:51+0300

2025-07-23T23:51+0300

политика

владимир мединский

обмен

львов

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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, состоявшихся в Стамбуле в среду, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал "недоделанным гауляйтером" мэра Львова Андрея Садового, который выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. Российская и украинская делегации 23 июля провели в Стамбуле третий раунд переговоров. По их итогам Мединский сделал заявление для СМИ. Один из журналистов спросил, готова ли Россия обменять останки советских солдат и забрать их с Украины. "Вы знаете, рассматривать серьёзно данное предложение даже украинская сторона не предлагала. Я думаю, им самым стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков", - сказал Мединский журналистам. Он подчеркнул, что там извлекаются останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев. "Это абсолютно нравственная деградация, и повторюсь, даже у украинской делегации не хватило совести поднимать этот вопрос", - заключил Мединский. Демонтаж мемориального комплекса начался в апреле этого года. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20250723/medinskiy-859849228.html

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владимир мединский, обмен, львов