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Мединский оценил идею мэра Львова по обмену останков советских воинов - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Мединский оценил идею мэра Львова по обмену останков советских воинов
Мединский оценил идею мэра Львова по обмену останков советских воинов - 23.07.2025, ПРАЙМ
Мединский оценил идею мэра Львова по обмену останков советских воинов
Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, состоявшихся в Стамбуле в среду, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал "недоделанным... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T23:51+0300
2025-07-23T23:51+0300
политика
владимир мединский
обмен
львов
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, состоявшихся в Стамбуле в среду, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал "недоделанным гауляйтером" мэра Львова Андрея Садового, который выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. Российская и украинская делегации 23 июля провели в Стамбуле третий раунд переговоров. По их итогам Мединский сделал заявление для СМИ. Один из журналистов спросил, готова ли Россия обменять останки советских солдат и забрать их с Украины. "Вы знаете, рассматривать серьёзно данное предложение даже украинская сторона не предлагала. Я думаю, им самым стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков", - сказал Мединский журналистам. Он подчеркнул, что там извлекаются останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев. "Это абсолютно нравственная деградация, и повторюсь, даже у украинской делегации не хватило совести поднимать этот вопрос", - заключил Мединский. Демонтаж мемориального комплекса начался в апреле этого года. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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владимир мединский, обмен, львов
Политика, Владимир Мединский, обмен, ЛЬВОВ
23:51 23.07.2025
 
Мединский оценил идею мэра Львова по обмену останков советских воинов

Мединский: предлагать обмен останков советских воинов - нравственная деградация

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле
Владимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, состоявшихся в Стамбуле в среду, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал "недоделанным гауляйтером" мэра Львова Андрея Садового, который выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных.
Российская и украинская делегации 23 июля провели в Стамбуле третий раунд переговоров. По их итогам Мединский сделал заявление для СМИ. Один из журналистов спросил, готова ли Россия обменять останки советских солдат и забрать их с Украины.
"Вы знаете, рассматривать серьёзно данное предложение даже украинская сторона не предлагала. Я думаю, им самым стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков", - сказал Мединский журналистам.
Он подчеркнул, что там извлекаются останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев.
"Это абсолютно нравственная деградация, и повторюсь, даже у украинской делегации не хватило совести поднимать этот вопрос", - заключил Мединский.
Демонтаж мемориального комплекса начался в апреле этого года. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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