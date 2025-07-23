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Минфин предложил внедрить программы мотивации топ-менеджеров госкомпаний

Минфин предложил внедрить программы мотивации топ-менеджеров госкомпаний - 23.07.2025, ПРАЙМ

Минфин предложил внедрить программы мотивации топ-менеджеров госкомпаний

Минфин РФ предложил внедрить программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента госкомпаний, акции которых допущены или запланированы к публичному размещению на... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T10:21+0300

2025-07-23T10:21+0300

2025-07-23T10:21+0300

экономика

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россия

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил внедрить программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента госкомпаний, акции которых допущены или запланированы к публичному размещению на организованных торгах на бирже, вознаграждение предусматривается в виде акций или финансовых инструментов компании, проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Минфин России предложил внедрить программы долгосрочной мотивации (ПДМ) в акционерных обществах, акции которых допущены или запланированы к публичному размещению на организованных торгах на бирже", - сообщается в материалах ведомства. "Инициатива призвана мотивировать топ-менеджмент компаний, применяющих постановление правительства РФ от 13.02.2023 № 209 ("Об условиях оплаты труда руководителей..." - ред.), работать над улучшением финансово-экономических результатов, ростом капитализации, размещением акций компании на организованных торгах", - говорится в материалах ведомства на сайте. Вознаграждение работников предусматривается в виде акций компании или финансовых инструментов, доходность которых зависит от изменения стоимости ценной бумаги, следует из текста проекта. "Сейчас действующая система мотивации топ-менеджмента компаний с госучастием основывается на достижении их ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателях эффективности (ФКЭП)", - напомнили в Минфине. "Формы долгосрочной мотивации распространены как в мировой, так и в российской практике управления публичными компаниями. Это является залогом эффективной работы менеджмента госкомпаний, чьи акции находятся в обращении на фондовом рынке, а также коррелирует с интересами акционеров и будущих инвесторов, заинтересованных в росте их стоимости", - прокомментировал директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов, чьи слова приводятся в материалах. Он отметил, что такая мотивация положительно скажется на инвестиционной привлекательности акций и будет способствовать достижению национальной цели по обеспечению роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году. Минфин также предлагает не учитывать вознаграждение, получаемое в рамках программы долгосрочной мотивации, в составе годового персонального вознаграждения топ-менеджеров, и определять конкретные параметры программ решениями советов директоров компаний, следует из текста проекта.

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финансы, россия, минфин