Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил внедрить программы мотивации топ-менеджеров госкомпаний - 23.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250723/minfin-859812828.html
Минфин предложил внедрить программы мотивации топ-менеджеров госкомпаний
Минфин предложил внедрить программы мотивации топ-менеджеров госкомпаний - 23.07.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил внедрить программы мотивации топ-менеджеров госкомпаний
Минфин РФ предложил внедрить программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента госкомпаний, акции которых допущены или запланированы к публичному размещению на... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T10:21+0300
2025-07-23T10:21+0300
экономика
финансы
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил внедрить программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента госкомпаний, акции которых допущены или запланированы к публичному размещению на организованных торгах на бирже, вознаграждение предусматривается в виде акций или финансовых инструментов компании, проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Минфин России предложил внедрить программы долгосрочной мотивации (ПДМ) в акционерных обществах, акции которых допущены или запланированы к публичному размещению на организованных торгах на бирже", - сообщается в материалах ведомства. "Инициатива призвана мотивировать топ-менеджмент компаний, применяющих постановление правительства РФ от 13.02.2023 № 209 ("Об условиях оплаты труда руководителей..." - ред.), работать над улучшением финансово-экономических результатов, ростом капитализации, размещением акций компании на организованных торгах", - говорится в материалах ведомства на сайте. Вознаграждение работников предусматривается в виде акций компании или финансовых инструментов, доходность которых зависит от изменения стоимости ценной бумаги, следует из текста проекта. "Сейчас действующая система мотивации топ-менеджмента компаний с госучастием основывается на достижении их ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателях эффективности (ФКЭП)", - напомнили в Минфине. "Формы долгосрочной мотивации распространены как в мировой, так и в российской практике управления публичными компаниями. Это является залогом эффективной работы менеджмента госкомпаний, чьи акции находятся в обращении на фондовом рынке, а также коррелирует с интересами акционеров и будущих инвесторов, заинтересованных в росте их стоимости", - прокомментировал директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов, чьи слова приводятся в материалах. Он отметил, что такая мотивация положительно скажется на инвестиционной привлекательности акций и будет способствовать достижению национальной цели по обеспечению роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году. Минфин также предлагает не учитывать вознаграждение, получаемое в рамках программы долгосрочной мотивации, в составе годового персонального вознаграждения топ-менеджеров, и определять конкретные параметры программ решениями советов директоров компаний, следует из текста проекта.
https://1prime.ru/20250721/poshliny-859756865.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Минфин
10:21 23.07.2025
 
Минфин предложил внедрить программы мотивации топ-менеджеров госкомпаний

Минфин предложил внедрить программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента госкомпаний

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил внедрить программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента госкомпаний, акции которых допущены или запланированы к публичному размещению на организованных торгах на бирже, вознаграждение предусматривается в виде акций или финансовых инструментов компании, проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Минфин России предложил внедрить программы долгосрочной мотивации (ПДМ) в акционерных обществах, акции которых допущены или запланированы к публичному размещению на организованных торгах на бирже", - сообщается в материалах ведомства.
"Инициатива призвана мотивировать топ-менеджмент компаний, применяющих постановление правительства РФ от 13.02.2023 № 209 ("Об условиях оплаты труда руководителей..." - ред.), работать над улучшением финансово-экономических результатов, ростом капитализации, размещением акций компании на организованных торгах", - говорится в материалах ведомства на сайте.
Вознаграждение работников предусматривается в виде акций компании или финансовых инструментов, доходность которых зависит от изменения стоимости ценной бумаги, следует из текста проекта. "Сейчас действующая система мотивации топ-менеджмента компаний с госучастием основывается на достижении их ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателях эффективности (ФКЭП)", - напомнили в Минфине.
"Формы долгосрочной мотивации распространены как в мировой, так и в российской практике управления публичными компаниями. Это является залогом эффективной работы менеджмента госкомпаний, чьи акции находятся в обращении на фондовом рынке, а также коррелирует с интересами акционеров и будущих инвесторов, заинтересованных в росте их стоимости", - прокомментировал директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов, чьи слова приводятся в материалах.
Он отметил, что такая мотивация положительно скажется на инвестиционной привлекательности акций и будет способствовать достижению национальной цели по обеспечению роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году.
Минфин также предлагает не учитывать вознаграждение, получаемое в рамках программы долгосрочной мотивации, в составе годового персонального вознаграждения топ-менеджеров, и определять конкретные параметры программ решениями советов директоров компаний, следует из текста проекта.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Минфин США призвал Европу присоединиться к пошлинам против России
21 июля, 16:05
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала