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Российские Ту-95МС выполнили 15-часовой полет над Беринговым морем
Российские Ту-95МС выполнили 15-часовой полет над Беринговым морем - 23.07.2025, ПРАЙМ
Российские Ту-95МС выполнили 15-часовой полет над Беринговым морем
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полёт над нейтральными водами Берингова моря, сообщили в Минобороны РФ. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T16:03+0300
2025-07-23T16:03+0300
2025-07-23T16:03+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полёт над нейтральными водами Берингова моря, сообщили в Минобороны РФ. "Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря. Продолжительность полета составила более 15 часов", - говорится в сообщении. Уточняется, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см ВКС России. "На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - добавили в ведомстве. Министерство показало иностранные истребители на предоставленном видео. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.
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РОССИЯ, Общество , Берингово море, АРКТИКА, ВКС
Российские Ту-95МС выполнили 15-часовой полет над Беринговым морем
Минобороны: Ту-95МС выполнили 15-часовой полет над Беринговым морем
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полёт над нейтральными водами Берингова моря, сообщили в Минобороны РФ.
"Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря. Продолжительность полета составила более 15 часов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см ВКС России.
"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - добавили в ведомстве.
Министерство показало иностранные истребители на предоставленном видео.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.
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