https://1prime.ru/20250723/minoborony-859834403.html

Российские Ту-95МС выполнили 15-часовой полет над Беринговым морем

Российские Ту-95МС выполнили 15-часовой полет над Беринговым морем - 23.07.2025, ПРАЙМ

Российские Ту-95МС выполнили 15-часовой полет над Беринговым морем

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полёт над нейтральными водами Берингова моря, сообщили в Минобороны РФ. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T16:03+0300

2025-07-23T16:03+0300

2025-07-23T16:03+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полёт над нейтральными водами Берингова моря, сообщили в Минобороны РФ. "Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря. Продолжительность полета составила более 15 часов", - говорится в сообщении. Уточняется, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см ВКС России. "На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - добавили в ведомстве. Министерство показало иностранные истребители на предоставленном видео. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

https://1prime.ru/20240503/alyaska-847888320.html

берингово море

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россия, общество , берингово море, арктика, вкс