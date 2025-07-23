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Минтранс и авиакомпании подготовятся к пиковой нагрузке в августе - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Минтранс и авиакомпании подготовятся к пиковой нагрузке в августе
Минтранс и авиакомпании подготовятся к пиковой нагрузке в августе - 23.07.2025, ПРАЙМ
Минтранс и авиакомпании подготовятся к пиковой нагрузке в августе
Минтранс РФ и авиакомпании заранее подготовятся к увеличившемуся пассажиропотоку и пиковой нагрузке в августе, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T11:06+0300
2025-07-23T11:06+0300
россия
авиакомпании
пассажиропоток
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ и авиакомпании заранее подготовятся к увеличившемуся пассажиропотоку и пиковой нагрузке в августе, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. "Минтранс России, в свою очередь, отработает слаженную систему оперативной работы со всеми российскими авиакомпаниями. В августе нас ожидает пиковая нагрузка на транспортный комплекс. Мы должны быть к ней готовы", - сообщил Никитин, слова которого приводятся в сообщении Минтранса. На фоне вводимых ранее ограничений на использование воздушного пространства он подчеркнул, что "все пассажиры должны быть обеспечены питьевой водой, приемами пищи и местами для отдыха". "Не дожидаясь очередей и задержек. Все должно быть готово заранее", - подчеркнул он.
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россия, авиакомпании, пассажиропоток
РОССИЯ, авиакомпании, пассажиропоток
11:06 23.07.2025
 
Минтранс и авиакомпании подготовятся к пиковой нагрузке в августе

Никитин: Минтранс и авиакомпании начнут заранее готовиться к пиковой нагрузке в августе

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ и авиакомпании заранее подготовятся к увеличившемуся пассажиропотоку и пиковой нагрузке в августе, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.
"Минтранс России, в свою очередь, отработает слаженную систему оперативной работы со всеми российскими авиакомпаниями. В августе нас ожидает пиковая нагрузка на транспортный комплекс. Мы должны быть к ней готовы", - сообщил Никитин, слова которого приводятся в сообщении Минтранса.
На фоне вводимых ранее ограничений на использование воздушного пространства он подчеркнул, что "все пассажиры должны быть обеспечены питьевой водой, приемами пищи и местами для отдыха".
"Не дожидаясь очередей и задержек. Все должно быть готово заранее", - подчеркнул он.
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