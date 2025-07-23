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Минтранс и авиакомпании подготовятся к пиковой нагрузке в августе

Минтранс и авиакомпании подготовятся к пиковой нагрузке в августе - 23.07.2025, ПРАЙМ

Минтранс и авиакомпании подготовятся к пиковой нагрузке в августе

Минтранс РФ и авиакомпании заранее подготовятся к увеличившемуся пассажиропотоку и пиковой нагрузке в августе, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T11:06+0300

2025-07-23T11:06+0300

2025-07-23T11:06+0300

россия

авиакомпании

пассажиропоток

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ и авиакомпании заранее подготовятся к увеличившемуся пассажиропотоку и пиковой нагрузке в августе, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. "Минтранс России, в свою очередь, отработает слаженную систему оперативной работы со всеми российскими авиакомпаниями. В августе нас ожидает пиковая нагрузка на транспортный комплекс. Мы должны быть к ней готовы", - сообщил Никитин, слова которого приводятся в сообщении Минтранса. На фоне вводимых ранее ограничений на использование воздушного пространства он подчеркнул, что "все пассажиры должны быть обеспечены питьевой водой, приемами пищи и местами для отдыха". "Не дожидаясь очередей и задержек. Все должно быть готово заранее", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250721/aviaperevozki-859765287.html

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россия, авиакомпании, пассажиропоток