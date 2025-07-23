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Мишустин начнет недельную поездку в Горно-Алтайск

Мишустин начнет недельную поездку в Горно-Алтайск - 23.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин начнет недельную поездку в Горно-Алтайск

Глава правительства России Михаил Мишустин начнет недельную поездку в Горно-Алтайск, где в ближайшие дни примет участие в Международной экологической... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T00:19+0300

2025-07-23T00:19+0300

2025-07-23T00:19+0300

экономика

россия

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амурская область

дальний восток

забайкалье

михаил мишустин

андрей турчак

дмитрий григоренко

снг

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин начнет недельную поездку в Горно-Алтайск, где в ближайшие дни примет участие в Международной экологической конференции. Глава кабмина в начале этой недели работал в Дальневосточном федеральном округе - в Амурской области и Забайкалье. Теперь премьер посетит с рабочей поездкой Сибирский федеральный округ. Как сообщили в пресс-службе кабмина, Мишустин будет работать в столице Горного Алтая с 23 по 28 июля. Глава правительства в эти дни планирует осмотреть приемное отделение республиканской больницы, провести встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком и губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Также в графике Мишустина будут мероприятия Международной экологической конференции, которая пройдет в Республике Алтай с 24 по 26 июля. Как ожидается, в ней примут участие правительственные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, уточнили в пресс-службе российского кабмина. Мишустин ранее пригласил глав правительств стран СНГ на эту конференцию. Глава кабмина РФ во время поездки в Душанбе в начале июня отметил, что российская сторона ждёт их на Алтае. Сопровождать Мишустина в этой поездке будут вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, глава Минприроды Александр Козлов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. ТРАДИЦИОННЫЕ ПОЕЗДКИ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК Очередную ежегодную поездку по регионам Дальнего Востока Мишустин на этот раз начал с Амурской области. В понедельник в Благовещенске он осмотрел строящийся аэровокзальный комплекс международного аэропорта. Также премьер ознакомился с работой автомобильного пункта пропуска "Кани-Курган" и одноименного таможенно-логистического терминала. Кроме того, в столице Приамурья глава кабмина посетил строящийся Дом российско-китайской дружбы и побеседовал с губернатором Амурской области Василием Орловым. Во вторник Мишустин прилетел в Забайкальский край. В Чите он провел совещание о развитии экспорта зерна. Помимо этого, глава кабмина посетил Забайкальский краевой перинатальный центр и провел встречу с главой региона Александром Осиповым. Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Нередко поездки главы правительства на Дальний Восток совмещаются с посещением Сибирского федерального округа. В июле 2021 года Мишустин посетил Хабаровский край, Сахалинскую и Иркутскую области. В 2023 году Мишустин также совершил ряд рабочих поездок по субъектам Дальневосточного федерального округа и Сибири. Премьер, в частности, посетил Владивосток, Улан-Удэ, Норильск и Горно-Алтайск. В прошлом году в рамках такой поездки глава кабмина приезжал в Магадан, Хабаровск, Новосибирск и Горно-Алтайск.

амурская область

дальний восток

забайкалье

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россия, общество , амурская область, дальний восток, забайкалье, михаил мишустин, андрей турчак, дмитрий григоренко, снг, минприроды