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Мишустин посетил первое в России модульное приемное отделение - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Мишустин посетил первое в России модульное приемное отделение
Мишустин посетил первое в России модульное приемное отделение - 23.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин посетил первое в России модульное приемное отделение
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в Горно-Алтайске посетил первое в России модульное приемное отделение, созданное в рамках национального проекта... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T07:15+0300
2025-07-23T07:15+0300
россия
экономика
финансы
рф
михаил мишустин
андрей турчак
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в Горно-Алтайске посетил первое в России модульное приемное отделение, созданное в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Новое приемное отделение Республиканской больницы сейчас готовится к открытию. Оно предназначено для оказания экстренной медицинской помощи. Это первое модульное приемное отделение в рамках нового нацпроекта, всего в 2025 году планируется ввести 21 такой объект по всей стране. Мишустину в новом отделении показали в том числе палату реанимации, где реализовано несколько цифровых решений. По словам главврача Республиканской больницы Антона Хазова, ключевое из них - реанимационно-аналитическая информационная система, куда поступают данные из всех реанимаций, она превращает палату в "головной мозг" реанимационной службы. Также главе правительства продемонстрировали оборудование, которым оснащено отделение, в том числе компьютерный томограф. Мишустин поблагодарил коллектив больницы за работу и особо отметил скорость создания нового отделения - его оборудовали за 2,5 месяца. "Здание приемного отделения его называют, но это полноценный практически госпиталь полевой, который можно преобразовать и в операционную. Здесь современное оборудование. Но, еще раз, сроки: 2,5 месяца - и всё оборудование поставлено, за разумные деньги", - сказал премьер. Он отметил, что этот проект стоил около 643 миллионов рублей, из которых 100 миллионов вложил регион, а остальные средства поступили из федерального бюджета. Главным в работе медучреждения Мишустин назвал профессиональный коллектив врачей. Премьер отметил, что глава региона Андрей Турчак "привлекает лучших", и подчеркнул, что рад видеть в новом отделении такую команду. Он также поблагодарил главврача больницы за организацию работы отделения. "Антон Викторович (Хазов - ред.) недавно вернулся со специальной военной операции, был в военном госпитале и спасал людей. Хочу его поблагодарить за мгновенную организацию, здесь всё на высшем уровне. Самое главное, что профессионалы, которые сюда пришли, будут оказывать качественную медицинскую помощь, а это очень важно для республики, куда сейчас всё больше и больше едет людей", - добавил премьер. Новое отделение Республиканской больницы предусматривает полный цикл приема и лечения экстренных пациентов. Здесь есть оборудование, необходимое для оперативного проведения диагностических и экстренных лечебных мероприятий, включая противошоковые, в том числе при массовом поступлении пациентов. В отделении есть диагностический и реанимационно-операционный блоки, блок для пациентов скорой медицинской помощи и административно-хозяйственный блок. Отделение интегрировано с основным больничным комплексом через отапливаемый переход для беспрепятственной транспортировки пациентов.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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россия, финансы, рф, михаил мишустин, андрей турчак
РОССИЯ, Экономика, Финансы, РФ, Михаил Мишустин, Андрей Турчак
07:15 23.07.2025
 
Мишустин посетил первое в России модульное приемное отделение

Мишустин посетил первое в России модульное приемное отделение в рамках нацпроекта

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в Горно-Алтайске посетил первое в России модульное приемное отделение, созданное в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Новое приемное отделение Республиканской больницы сейчас готовится к открытию. Оно предназначено для оказания экстренной медицинской помощи. Это первое модульное приемное отделение в рамках нового нацпроекта, всего в 2025 году планируется ввести 21 такой объект по всей стране.
Мишустину в новом отделении показали в том числе палату реанимации, где реализовано несколько цифровых решений. По словам главврача Республиканской больницы Антона Хазова, ключевое из них - реанимационно-аналитическая информационная система, куда поступают данные из всех реанимаций, она превращает палату в "головной мозг" реанимационной службы. Также главе правительства продемонстрировали оборудование, которым оснащено отделение, в том числе компьютерный томограф.
Мишустин поблагодарил коллектив больницы за работу и особо отметил скорость создания нового отделения - его оборудовали за 2,5 месяца.
"Здание приемного отделения его называют, но это полноценный практически госпиталь полевой, который можно преобразовать и в операционную. Здесь современное оборудование. Но, еще раз, сроки: 2,5 месяца - и всё оборудование поставлено, за разумные деньги", - сказал премьер.
Он отметил, что этот проект стоил около 643 миллионов рублей, из которых 100 миллионов вложил регион, а остальные средства поступили из федерального бюджета.
Главным в работе медучреждения Мишустин назвал профессиональный коллектив врачей. Премьер отметил, что глава региона Андрей Турчак "привлекает лучших", и подчеркнул, что рад видеть в новом отделении такую команду. Он также поблагодарил главврача больницы за организацию работы отделения.
"Антон Викторович (Хазов - ред.) недавно вернулся со специальной военной операции, был в военном госпитале и спасал людей. Хочу его поблагодарить за мгновенную организацию, здесь всё на высшем уровне. Самое главное, что профессионалы, которые сюда пришли, будут оказывать качественную медицинскую помощь, а это очень важно для республики, куда сейчас всё больше и больше едет людей", - добавил премьер.
Новое отделение Республиканской больницы предусматривает полный цикл приема и лечения экстренных пациентов. Здесь есть оборудование, необходимое для оперативного проведения диагностических и экстренных лечебных мероприятий, включая противошоковые, в том числе при массовом поступлении пациентов.
В отделении есть диагностический и реанимационно-операционный блоки, блок для пациентов скорой медицинской помощи и административно-хозяйственный блок. Отделение интегрировано с основным больничным комплексом через отапливаемый переход для беспрепятственной транспортировки пациентов.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФМихаил МишустинАндрей Турчак
 
 
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