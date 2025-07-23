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Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными
Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными - 23.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезными планы развития Республики Алтай и пожелал главе региона Андрею Турчаку успехов в их реализации. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T07:45+0300
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезными планы развития Республики Алтай и пожелал главе региона Андрею Турчаку успехов в их реализации.
В ходе встречи Турчак, в частности, доложил Мишустину о реализации индивидуальной программы развития Республики Алтай. По словам Турчака, за первую пятилетку в республике было создано две тысячи рабочих мест, привлечено 2,5 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций.
В текущем году власти республики планируют поддержать развитие материально-технической базы не менее четырех предприятий АПК, рассказал Турчак.
"В первую очередь - это проекты по молочной отрасли. Могу пример один привести. У нас агрохолдингом "ЭкоНива" будет построен молочный комплекс в Усть-Канском районе. Причем собственник этого проекта в недавнем прошлом - гражданин Германии, который совсем недавно обрел российское гражданство и встал на налоговый учет в Республике Алтай", - сообщил Турчак.
Аграриям также будут предусмотрены субсидии на поддержку и развитие растениеводства, переработку мяса, молока, добавил глава республики. По его словам, планируется поддержать 22 проекта МСП, четыре проекта туристской инфраструктуры и подготовку кадров.
"Андрей Анатольевич, спасибо, планы серьезные. Хочу пожелать успехов в их реализации", - сказал Мишустин.
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Экономика, РОССИЯ, РФ, ГЕРМАНИЯ, Андрей Турчак, Михаил Мишустин, МСП
Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными
Мишустин пожелал Турчаку успехов в реализации планов развития Республики Алтай
ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезными планы развития Республики Алтай и пожелал главе региона Андрею Турчаку успехов в их реализации.
В ходе встречи Турчак, в частности, доложил Мишустину о реализации индивидуальной программы развития Республики Алтай. По словам Турчака, за первую пятилетку в республике было создано две тысячи рабочих мест, привлечено 2,5 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций.
В текущем году власти республики планируют поддержать развитие материально-технической базы не менее четырех предприятий АПК, рассказал Турчак.
"В первую очередь - это проекты по молочной отрасли. Могу пример один привести. У нас агрохолдингом "ЭкоНива" будет построен молочный комплекс в Усть-Канском районе. Причем собственник этого проекта в недавнем прошлом - гражданин Германии, который совсем недавно обрел российское гражданство и встал на налоговый учет в Республике Алтай", - сообщил Турчак.
Аграриям также будут предусмотрены субсидии на поддержку и развитие растениеводства, переработку мяса, молока, добавил глава республики. По его словам, планируется поддержать 22 проекта МСП, четыре проекта туристской инфраструктуры и подготовку кадров.
"Андрей Анатольевич, спасибо, планы серьезные. Хочу пожелать успехов в их реализации", - сказал Мишустин.