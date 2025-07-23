Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными - 23.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250723/mishustin-859806307.html
Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными
Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными - 23.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезными планы развития Республики Алтай и пожелал главе региона Андрею Турчаку успехов в их реализации. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T07:45+0300
2025-07-23T07:45+0300
экономика
россия
рф
германия
андрей турчак
михаил мишустин
мсп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859806307.jpg?1753245935
ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезными планы развития Республики Алтай и пожелал главе региона Андрею Турчаку успехов в их реализации. В ходе встречи Турчак, в частности, доложил Мишустину о реализации индивидуальной программы развития Республики Алтай. По словам Турчака, за первую пятилетку в республике было создано две тысячи рабочих мест, привлечено 2,5 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций. В текущем году власти республики планируют поддержать развитие материально-технической базы не менее четырех предприятий АПК, рассказал Турчак. "В первую очередь - это проекты по молочной отрасли. Могу пример один привести. У нас агрохолдингом "ЭкоНива" будет построен молочный комплекс в Усть-Канском районе. Причем собственник этого проекта в недавнем прошлом - гражданин Германии, который совсем недавно обрел российское гражданство и встал на налоговый учет в Республике Алтай", - сообщил Турчак. Аграриям также будут предусмотрены субсидии на поддержку и развитие растениеводства, переработку мяса, молока, добавил глава республики. По его словам, планируется поддержать 22 проекта МСП, четыре проекта туристской инфраструктуры и подготовку кадров. "Андрей Анатольевич, спасибо, планы серьезные. Хочу пожелать успехов в их реализации", - сказал Мишустин.
рф
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, германия, андрей турчак, михаил мишустин, мсп
Экономика, РОССИЯ, РФ, ГЕРМАНИЯ, Андрей Турчак, Михаил Мишустин, МСП
07:45 23.07.2025
 
Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными

Мишустин пожелал Турчаку успехов в реализации планов развития Республики Алтай

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезными планы развития Республики Алтай и пожелал главе региона Андрею Турчаку успехов в их реализации.
В ходе встречи Турчак, в частности, доложил Мишустину о реализации индивидуальной программы развития Республики Алтай. По словам Турчака, за первую пятилетку в республике было создано две тысячи рабочих мест, привлечено 2,5 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций.
В текущем году власти республики планируют поддержать развитие материально-технической базы не менее четырех предприятий АПК, рассказал Турчак.
"В первую очередь - это проекты по молочной отрасли. Могу пример один привести. У нас агрохолдингом "ЭкоНива" будет построен молочный комплекс в Усть-Канском районе. Причем собственник этого проекта в недавнем прошлом - гражданин Германии, который совсем недавно обрел российское гражданство и встал на налоговый учет в Республике Алтай", - сообщил Турчак.
Аграриям также будут предусмотрены субсидии на поддержку и развитие растениеводства, переработку мяса, молока, добавил глава республики. По его словам, планируется поддержать 22 проекта МСП, четыре проекта туристской инфраструктуры и подготовку кадров.
"Андрей Анатольевич, спасибо, планы серьезные. Хочу пожелать успехов в их реализации", - сказал Мишустин.
 
ЭкономикаРОССИЯРФГЕРМАНИЯАндрей ТурчакМихаил МишустинМСП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала