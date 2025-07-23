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Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными

Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными - 23.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезными планы развития Республики Алтай и пожелал главе региона Андрею Турчаку успехов в их реализации. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T07:45+0300

2025-07-23T07:45+0300

2025-07-23T07:45+0300

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал серьезными планы развития Республики Алтай и пожелал главе региона Андрею Турчаку успехов в их реализации. В ходе встречи Турчак, в частности, доложил Мишустину о реализации индивидуальной программы развития Республики Алтай. По словам Турчака, за первую пятилетку в республике было создано две тысячи рабочих мест, привлечено 2,5 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций. В текущем году власти республики планируют поддержать развитие материально-технической базы не менее четырех предприятий АПК, рассказал Турчак. "В первую очередь - это проекты по молочной отрасли. Могу пример один привести. У нас агрохолдингом "ЭкоНива" будет построен молочный комплекс в Усть-Канском районе. Причем собственник этого проекта в недавнем прошлом - гражданин Германии, который совсем недавно обрел российское гражданство и встал на налоговый учет в Республике Алтай", - сообщил Турчак. Аграриям также будут предусмотрены субсидии на поддержку и развитие растениеводства, переработку мяса, молока, добавил глава республики. По его словам, планируется поддержать 22 проекта МСП, четыре проекта туристской инфраструктуры и подготовку кадров. "Андрей Анатольевич, спасибо, планы серьезные. Хочу пожелать успехов в их реализации", - сказал Мишустин.

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россия, рф, германия, андрей турчак, михаил мишустин, мсп