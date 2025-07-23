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Мишустин назвал современные школы и детсады важными для россиян

Мишустин назвал современные школы и детсады важными для россиян - 23.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин назвал современные школы и детсады важными для россиян

Современные школы, детские сады, образовательные и медицинские учреждения очень важны для россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T07:45+0300

2025-07-23T07:45+0300

2025-07-23T07:45+0300

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Современные школы, детские сады, образовательные и медицинские учреждения очень важны для россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком. Турчак во время встречи с Мишустиным сообщил, что власти республики держат на контроле вопрос модернизации и совершенствования образовательной инфраструктуры. Глава Алтая доложил, что все работы по строительству нового здания Республиканского классического лицея идут в графике, их планируется завершить в 2026 году. "Будет действительно уникальное в своем роде образовательное учреждение, в котором одаренные дети из самых дальних уголков нашей республики смогут не только получать качественное образование, но и развивать свои таланты в разных областях науки", - подчеркнул Турчак. Он добавил, что в 2025 году в республике запланирован капремонт 11 сельских школ и гимназии в Горно-Алтайске, ведется строительство новой школы в Чемальском районе. Кроме того, за год было отремонтировано четыре детских сада, строится три новых. "Современные школы, садики, образовательные учреждения, больницы, поликлиники - это очень важно для людей", - сказал Мишустин. Он добавил, что современная инфраструктура позволяет привлекать инвесторов. Также Мишустин напомнил, что по решению президента РФ Владимира Путина для республики была сформирована индивидуальная программа социально-экономического развития, по которой предусмотрены значительные средства до 2030 года.

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