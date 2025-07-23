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Мишустин призвал поддержать строительство перинатального центра на Алтае

Мишустин призвал поддержать строительство перинатального центра на Алтае - 23.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин призвал поддержать строительство перинатального центра на Алтае

Правительству РФ важно поддержать Республику Алтай в строительстве нового перинатального центра, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T07:45+0300

2025-07-23T07:45+0300

2025-07-23T07:45+0300

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Правительству РФ важно поддержать Республику Алтай в строительстве нового перинатального центра, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой региона Андреем Турчаком. В ходе встречи Турчак напомнил Мишустину о проекте нового перинатального центра в республике. Глава Алтая сообщил, что концепция строительства нового центра готова. По словам Турчака, ее поддержал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мишустин отметил, что ранее ознакомился с работой Забайкальского краевого перинатального центра, и назвал его замечательным местом. "Самое главное - это люди, глаза, в основном женщин, которые работают, помогают с родовспоможением, встречают мам и пап. Мне кажется, очень важно поддержать и вас в строительстве этого центра", - сказал Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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