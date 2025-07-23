https://1prime.ru/20250723/mishustin-859806576.html

Мишустин рассказал об инфраструктуре вокруг аэропорта в Горно-Алтайске

Мишустин рассказал об инфраструктуре вокруг аэропорта в Горно-Алтайске - 23.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал об инфраструктуре вокруг аэропорта в Горно-Алтайске

Важно обеспечить логистическую инфраструктуру вокруг международного аэропорта в Горно-Алтайске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T07:45+0300

2025-07-23T07:45+0300

2025-07-23T07:45+0300

бизнес

россия

финансы

рф

михаил мишустин

андрей турчак

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859806576.jpg?1753245945

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Важно обеспечить логистическую инфраструктуру вокруг международного аэропорта в Горно-Алтайске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в ходе рабочей поездки в Республику Алтай встретился с главой региона Андреем Турчаком. "Принято было решение в прошлом году, мы с Вами как раз это обсуждали, о строительстве современного аэропорта, теперь уже международного. Средства есть, запланированы, инвесторы есть. И очень важно обеспечить, конечно, всю комплексную застройку вокруг, как логистическую - это и транспортный узел, дороги, сервисное обслуживание", - сказал Мишустин на встрече и спросил, как идут эти работы. В свою очередь Турчак доложил, что на сегодня на территории аэровокзала уже открыт современный международный пункт пропуска. "Туристический поток растет, и аэропортовая инфраструктура с ним уже не справляется. Поэтому к 2028 году в рамках концессионного соглашения мы завершим модернизацию всей аэродромной инфраструктуры и построим новый терминал", - сказал Турчак. Он также отметил, что власти региона планируют нарастить пассажиропоток к 2030 году до 1,3 миллиона пассажиров в год. Также глава региона доложил о дорожной инфраструктуре. По его данным, в республике в этом году планируется привести в нормативное состояние 101 километр дорог и 12 мостов. Кроме того, как отметил Турчак, в этом году начнется реконструкция Чуйского тракта. "Это участок в 21 километр до Манжерока, что позволит решить проблему с заторами, особенно в высокий туристический сезон и позволит нам снизить аварийность", - добавил глава республики. "Я знаю, что Вы активно занимаетесь как раз инфраструктурой. Важно держать все, конечно, на личном контроле, чтобы логистическая инфраструктура позволила расширить возможности туризма", - подчеркнул Мишустин в свою очередь.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, рф, михаил мишустин, андрей турчак