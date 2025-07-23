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Мишустин рассказал об инфраструктуре вокруг аэропорта в Горно-Алтайске
Мишустин рассказал об инфраструктуре вокруг аэропорта в Горно-Алтайске - 23.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал об инфраструктуре вокруг аэропорта в Горно-Алтайске
Важно обеспечить логистическую инфраструктуру вокруг международного аэропорта в Горно-Алтайске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 23.07.2025, ПРАЙМ
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Важно обеспечить логистическую инфраструктуру вокруг международного аэропорта в Горно-Алтайске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в ходе рабочей поездки в Республику Алтай встретился с главой региона Андреем Турчаком.
"Принято было решение в прошлом году, мы с Вами как раз это обсуждали, о строительстве современного аэропорта, теперь уже международного. Средства есть, запланированы, инвесторы есть. И очень важно обеспечить, конечно, всю комплексную застройку вокруг, как логистическую - это и транспортный узел, дороги, сервисное обслуживание", - сказал Мишустин на встрече и спросил, как идут эти работы.
В свою очередь Турчак доложил, что на сегодня на территории аэровокзала уже открыт современный международный пункт пропуска.
"Туристический поток растет, и аэропортовая инфраструктура с ним уже не справляется. Поэтому к 2028 году в рамках концессионного соглашения мы завершим модернизацию всей аэродромной инфраструктуры и построим новый терминал", - сказал Турчак. Он также отметил, что власти региона планируют нарастить пассажиропоток к 2030 году до 1,3 миллиона пассажиров в год.
Также глава региона доложил о дорожной инфраструктуре. По его данным, в республике в этом году планируется привести в нормативное состояние 101 километр дорог и 12 мостов.
Кроме того, как отметил Турчак, в этом году начнется реконструкция Чуйского тракта. "Это участок в 21 километр до Манжерока, что позволит решить проблему с заторами, особенно в высокий туристический сезон и позволит нам снизить аварийность", - добавил глава республики.
"Я знаю, что Вы активно занимаетесь как раз инфраструктурой. Важно держать все, конечно, на личном контроле, чтобы логистическая инфраструктура позволила расширить возможности туризма", - подчеркнул Мишустин в свою очередь.
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бизнес, россия, финансы, рф, михаил мишустин, андрей турчак
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, РФ, Михаил Мишустин, Андрей Турчак
Мишустин рассказал об инфраструктуре вокруг аэропорта в Горно-Алтайске
Мишустин: важно обеспечить логистическую инфраструктуру вокруг аэропорта в Горно-Алтайске
ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июл - ПРАЙМ. Важно обеспечить логистическую инфраструктуру вокруг международного аэропорта в Горно-Алтайске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в ходе рабочей поездки в Республику Алтай встретился с главой региона Андреем Турчаком.
"Принято было решение в прошлом году, мы с Вами как раз это обсуждали, о строительстве современного аэропорта, теперь уже международного. Средства есть, запланированы, инвесторы есть. И очень важно обеспечить, конечно, всю комплексную застройку вокруг, как логистическую - это и транспортный узел, дороги, сервисное обслуживание", - сказал Мишустин на встрече и спросил, как идут эти работы.
В свою очередь Турчак доложил, что на сегодня на территории аэровокзала уже открыт современный международный пункт пропуска.
"Туристический поток растет, и аэропортовая инфраструктура с ним уже не справляется. Поэтому к 2028 году в рамках концессионного соглашения мы завершим модернизацию всей аэродромной инфраструктуры и построим новый терминал", - сказал Турчак. Он также отметил, что власти региона планируют нарастить пассажиропоток к 2030 году до 1,3 миллиона пассажиров в год.
Также глава региона доложил о дорожной инфраструктуре. По его данным, в республике в этом году планируется привести в нормативное состояние 101 километр дорог и 12 мостов.
Кроме того, как отметил Турчак, в этом году начнется реконструкция Чуйского тракта. "Это участок в 21 километр до Манжерока, что позволит решить проблему с заторами, особенно в высокий туристический сезон и позволит нам снизить аварийность", - добавил глава республики.
"Я знаю, что Вы активно занимаетесь как раз инфраструктурой. Важно держать все, конечно, на личном контроле, чтобы логистическая инфраструктура позволила расширить возможности туризма", - подчеркнул Мишустин в свою очередь.