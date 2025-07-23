Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва стала примером трансформации подхода к промышленной инфраструктуре - 23.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250723/moskva-859803338.html
Москва стала примером трансформации подхода к промышленной инфраструктуре
Москва стала примером трансформации подхода к промышленной инфраструктуре - 23.07.2025, ПРАЙМ
Москва стала примером трансформации подхода к промышленной инфраструктуре
Москва стала примером стратегической трансформации подхода к промышленной инфраструктуре в мегаполисе: взаимодействие властей и бизнеса формирует... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T00:19+0300
2025-07-23T00:19+0300
бизнес
россия
экономика
москва
сингапур
лондон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859803338.jpg?1753219158
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Москва стала примером стратегической трансформации подхода к промышленной инфраструктуре в мегаполисе: взаимодействие властей и бизнеса формирует высокотехнологичный тип городской промышленности, который интегрирован в жизнь граждан, свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании "Яков и Партнеры", которые есть в распоряжении РИА Новости. Аналитики оценили текущее состояние и перспективы развития промышленной инфраструктуры в современных мегаполисах на примере Москвы. В рамках стратегической диверсификации застройщики осваивают индустриальные форматы — от объектов класса легкой промышленности (light industrial) до многофункциональных технопарков. Этот переход поддерживается системой муниципальных стимулов: предоставлением земельных участков на льготных условиях, снижением налоговой нагрузки и доступом к программам приоритетных инвестиций, поясняют эксперты. "Москва стала примером стратегической трансформации подхода к промышленной инфраструктуре. Город формирует земельный банк, предлагает комплекс мер поддержки — от налоговых и арендных льгот до программ масштабных инвестиционных проектов, а девелоперы активно возводят необходимые городу объекты нового поколения", - отметила партнер "Яков и Партнеры" Анна Данченок, ее слова приводятся в тексте. "Синергия властей и бизнеса формирует новый тип городской промышленности — высокотехнологичной, экологичной и интегрированной в социальную ткань мегаполиса", - добавила она. В этих условиях Москва и другие мировые мегаполисы активно внедряют mixed-use-зонирование (многофункциональная разработка), интегрируя промышленность в городскую среду, отмечается в исследовании. "Уже сегодня до 15% территории промышленных парков отводится под жилье, социальные объекты и сервисную инфраструктуру. Такая трансформация производственной застройки в сочетании с компактными форматами способствует гармоничной интеграции индустриальных объектов в городскую среду", - говорится в тексте. Таким образом, промышленная инфраструктура формирует основу устойчивого развития городов, способствует экономическому росту и укрепляет технологическое лидерство, отмечают эксперты. В международной практике уже применяются выверенные модели такого развития: Сингапур и Лондон реализуют территориальную политику на базе мастер-планов и стратегических промышленных зон. "Москва уверенно движется в этом же направлении. В рамках ОЭЗ "Технополис Москва" уже задействовано более 390 га, а в производственных кластерах Новой Москвы — свыше 1000 га", - отмечается в исследовании.
москва
сингапур
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, сингапур, лондон
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, СИНГАПУР, ЛОНДОН
00:19 23.07.2025
 
Москва стала примером трансформации подхода к промышленной инфраструктуре

"Яков и Партнеры": Москва стала примером трансформации подхода к проминфраструктуре

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Москва стала примером стратегической трансформации подхода к промышленной инфраструктуре в мегаполисе: взаимодействие властей и бизнеса формирует высокотехнологичный тип городской промышленности, который интегрирован в жизнь граждан, свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании "Яков и Партнеры", которые есть в распоряжении РИА Новости.
Аналитики оценили текущее состояние и перспективы развития промышленной инфраструктуры в современных мегаполисах на примере Москвы. В рамках стратегической диверсификации застройщики осваивают индустриальные форматы — от объектов класса легкой промышленности (light industrial) до многофункциональных технопарков. Этот переход поддерживается системой муниципальных стимулов: предоставлением земельных участков на льготных условиях, снижением налоговой нагрузки и доступом к программам приоритетных инвестиций, поясняют эксперты.
"Москва стала примером стратегической трансформации подхода к промышленной инфраструктуре. Город формирует земельный банк, предлагает комплекс мер поддержки — от налоговых и арендных льгот до программ масштабных инвестиционных проектов, а девелоперы активно возводят необходимые городу объекты нового поколения", - отметила партнер "Яков и Партнеры" Анна Данченок, ее слова приводятся в тексте.
"Синергия властей и бизнеса формирует новый тип городской промышленности — высокотехнологичной, экологичной и интегрированной в социальную ткань мегаполиса", - добавила она.
В этих условиях Москва и другие мировые мегаполисы активно внедряют mixed-use-зонирование (многофункциональная разработка), интегрируя промышленность в городскую среду, отмечается в исследовании.
"Уже сегодня до 15% территории промышленных парков отводится под жилье, социальные объекты и сервисную инфраструктуру. Такая трансформация производственной застройки в сочетании с компактными форматами способствует гармоничной интеграции индустриальных объектов в городскую среду", - говорится в тексте.
Таким образом, промышленная инфраструктура формирует основу устойчивого развития городов, способствует экономическому росту и укрепляет технологическое лидерство, отмечают эксперты. В международной практике уже применяются выверенные модели такого развития: Сингапур и Лондон реализуют территориальную политику на базе мастер-планов и стратегических промышленных зон.
"Москва уверенно движется в этом же направлении. В рамках ОЭЗ "Технополис Москва" уже задействовано более 390 га, а в производственных кластерах Новой Москвы — свыше 1000 га", - отмечается в исследовании.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАСИНГАПУРЛОНДОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала