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Москва стала примером трансформации подхода к промышленной инфраструктуре

Москва стала примером трансформации подхода к промышленной инфраструктуре - 23.07.2025, ПРАЙМ

Москва стала примером трансформации подхода к промышленной инфраструктуре

Москва стала примером стратегической трансформации подхода к промышленной инфраструктуре в мегаполисе: взаимодействие властей и бизнеса формирует... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T00:19+0300

2025-07-23T00:19+0300

2025-07-23T00:19+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Москва стала примером стратегической трансформации подхода к промышленной инфраструктуре в мегаполисе: взаимодействие властей и бизнеса формирует высокотехнологичный тип городской промышленности, который интегрирован в жизнь граждан, свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании "Яков и Партнеры", которые есть в распоряжении РИА Новости. Аналитики оценили текущее состояние и перспективы развития промышленной инфраструктуры в современных мегаполисах на примере Москвы. В рамках стратегической диверсификации застройщики осваивают индустриальные форматы — от объектов класса легкой промышленности (light industrial) до многофункциональных технопарков. Этот переход поддерживается системой муниципальных стимулов: предоставлением земельных участков на льготных условиях, снижением налоговой нагрузки и доступом к программам приоритетных инвестиций, поясняют эксперты. "Москва стала примером стратегической трансформации подхода к промышленной инфраструктуре. Город формирует земельный банк, предлагает комплекс мер поддержки — от налоговых и арендных льгот до программ масштабных инвестиционных проектов, а девелоперы активно возводят необходимые городу объекты нового поколения", - отметила партнер "Яков и Партнеры" Анна Данченок, ее слова приводятся в тексте. "Синергия властей и бизнеса формирует новый тип городской промышленности — высокотехнологичной, экологичной и интегрированной в социальную ткань мегаполиса", - добавила она. В этих условиях Москва и другие мировые мегаполисы активно внедряют mixed-use-зонирование (многофункциональная разработка), интегрируя промышленность в городскую среду, отмечается в исследовании. "Уже сегодня до 15% территории промышленных парков отводится под жилье, социальные объекты и сервисную инфраструктуру. Такая трансформация производственной застройки в сочетании с компактными форматами способствует гармоничной интеграции индустриальных объектов в городскую среду", - говорится в тексте. Таким образом, промышленная инфраструктура формирует основу устойчивого развития городов, способствует экономическому росту и укрепляет технологическое лидерство, отмечают эксперты. В международной практике уже применяются выверенные модели такого развития: Сингапур и Лондон реализуют территориальную политику на базе мастер-планов и стратегических промышленных зон. "Москва уверенно движется в этом же направлении. В рамках ОЭЗ "Технополис Москва" уже задействовано более 390 га, а в производственных кластерах Новой Москвы — свыше 1000 га", - отмечается в исследовании.

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бизнес, россия, москва, сингапур, лондон