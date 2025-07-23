https://1prime.ru/20250723/mototsikly-859815608.html

Эксперты выяснили, как мотосезон увеличил спрос на временную подработку

Эксперты выяснили, как мотосезон увеличил спрос на временную подработку - 23.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты выяснили, как мотосезон увеличил спрос на временную подработку

По данным Авито Авто, в первой половине 2025 года интерес к мотоциклам вырос на 11,7% по сравнению с первыми 6 месяцами прошлого года. В среднем мотоцикл можно... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T14:26+0300

2025-07-23T14:26+0300

2025-07-23T14:27+0300

эксклюзив

авито

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. По данным Авито Авто, в первой половине 2025 года интерес к мотоциклам вырос на 11,7% по сравнению с первыми 6 месяцами прошлого года. В среднем мотоцикл можно было приобрести за 150 000 рублей. Самыми востребованными стали байки ИЖ "Планета-5" (2,3% от интереса), ИЖ "Юпитер-5" (2,2%), Kews K16 NB300 (1,5%), KAYO K1 250 MX (1%) и "Урал" ИМЗ-8.103-10 (0,9%). Наиболее заметно вырос интерес к кроссовому мотоциклу Kews K16 NB300 и двум моделям Sycmcc: 300cc и 250cc.Количество объявлений о продаже мотоциклов увеличилось на 32,3%, а чаще всего на Авито Авто продавали ИЖ "Юпитер-5" (1,3%), ИЖ "Планета-5" (1,1%), KAYO K1 250 MX (0,9%), Урал ИМЗ-8.103-10 (0,6%) и KAYO Basic TT125 (0,6%).Популярность мопедов и скутеров тоже выросла, но заметно меньше – на 3,3% по сравнению с первым полугодием 2024 года. Пользователи Авито Авто чаще интересовались двумя моделями Honda: Dio AF-27 (3,3% от интереса) и Dio AF-34 (2,6%) – а также Alpha RX 50 (110) (2,4%), CLASSIC 50 (110) (1,5%) и RX 50 (125) (1,3%). Больше всего за год интерес вырос к максискутеру скутерам Jilang Tank, Sky Way 54 и Leopard LP150T-15.Средняя цена такой мототехники – 50 000 рублей. Максимальное количество объявлений пришлось на Alpha RX 50 (110) (2,3%), Honda Dio AF-27 (2,2%), Honda Dio AF-34 (1,9%), Alpha CLASSIC 50 (110) (1,2%) и Alpha RX 50 (125) (1,1%)."Мотосезон 2025 года показывает, что спрос на мототехнику и связанные с ней варианты подработки продолжает расти, и это отличная возможность для тех, кто хочет совместить хобби с дополнительным заработком. Мы видим, что все больше людей выбирают гибкие форматы занятости — например, доставку на мотоциклах или скутерах, ремонт мототехники или обучение вождению. Это не только востребованные, но и хорошо оплачиваемые варианты подработки", — комментирует директор сервиса "Авито Подработка" Сергей Яськин.На фоне этого тренда Авито Подработка нашла актуальные варианты подработки, связанные с использованием мототехники.● Велокурьер/курьер на мотоциклеВ Москве в сеть пиццерий требуется курьер для доставки готовой еды на собственном транспорте (велосипед/мотоцикл). Опыт работы не требуется, гибкий график, частичная занятость и возможность подработки в выходные. Среднее вознаграждение составляет от 100 000 до 180 000 руб/мес. при еженедельных выплатах и компенсации топлива.● Механик в мотосервисВ Москве требуется механик по ремонту и обслуживанию мотоциклов и скутеров. Рассматриваются кандидаты с опытом работы от 1 года, умеющие работать по сервис-мануалам и владеющие техническим английским. График гибкий, кроме того, предоставляются скидки на мототехнику и экипировку. Среднее вознаграждение начинается от 80 000 руб/мес.● КурьерВ Москве ищут мотокурьера на собственном транспорте (электровелосипед, скутер, мопед или мотоцикл). Работать можно без опыта, гибкий график с частичной занятостью и ежедневными выплатами. Среднее вознаграждение составляет до 8 000 рублей за смену с возможностью получения чаевых и премии по итогам недели.● МотоинструкторВ Москве требуется мотоинструктор для подготовки учеников к экзаменам на категорию "А" в мотошколе. Опыт преподавания не обязателен, однако исполнителям необходим стаж вождения мотоцикла не менее 5 лет и умение работать с людьми. Гибкий график работы, среднее вознаграждение составляет от 50 000 до 100 000 руб/мес.● КурьерВ Москве ищут курьера для доставки еды и товаров с возможностью выбора формата работы (пеший/велокурьер/автокурьер/мотокурьер). Гибкий график, частичная занятость (от 1 до 7 дней в неделю). Среднее вознаграждение составляет от 6 300 до 8 000 рублей за смену с возможностью получения чаевых и бонусов за количество доставок. Опыт работы и медицинская книжка не требуются.

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эксклюзив, авито