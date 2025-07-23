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В МВД рассказали, как потребовать удалить незаконный контент в интернете - 23.07.2025, ПРАЙМ
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В МВД рассказали, как потребовать удалить незаконный контент в интернете
В МВД рассказали, как потребовать удалить незаконный контент в интернете - 23.07.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, как потребовать удалить незаконный контент в интернете
Чтобы обратиться с запросом о блокировке контента, необходимо сохранить скриншот или запись экрана, на котором должны быть видны весь пост или комментарий, имя... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:54+0300
2025-07-23T14:54+0300
мошенничество
технологии
общество
россия
мвд
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Чтобы обратиться с запросом о блокировке контента, необходимо сохранить скриншот или запись экрана, на котором должны быть видны весь пост или комментарий, имя автора или сообщества, а также дата и ссылка на публикацию, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Прежде всего сделайте и сохраните скриншоты/запись экрана, захватите весь пост/комментарий, имя автора/название сообщества, дату публикации и URL-адрес в адресной строке. Убедитесь, что информация читаема", - говорится в сообщении. Правоохранители отмечают, что решение о блокировке сайта или страницы и включении в Единый реестр запрещенной информации принимают разные государственные органы. Каждое ведомство отвечает за свой тип запрещенного контента. Обратиться с запросом о блокировке незаконного контента можно через сайт Единого реестра, а также непосредственно в ведомства, принимающие решение, например, в электронную приемную МВД России или Генпрокуратуры. Также в МВД рекомендуют использовать кнопку "Пожаловаться" ("Report", "Сообщить о нарушении") рядом с постом, комментарием, профилем или в настройках чата в соцсетях и мессенджерах.
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технологии, общество , россия, мвд
Мошенничество, Технологии, Общество , РОССИЯ, МВД
14:54 23.07.2025
 
В МВД рассказали, как потребовать удалить незаконный контент в интернете

МВД: для запроса о блокировке контента нужно сохранить скриншот

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Чтобы обратиться с запросом о блокировке контента, необходимо сохранить скриншот или запись экрана, на котором должны быть видны весь пост или комментарий, имя автора или сообщества, а также дата и ссылка на публикацию, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Прежде всего сделайте и сохраните скриншоты/запись экрана, захватите весь пост/комментарий, имя автора/название сообщества, дату публикации и URL-адрес в адресной строке. Убедитесь, что информация читаема", - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что решение о блокировке сайта или страницы и включении в Единый реестр запрещенной информации принимают разные государственные органы. Каждое ведомство отвечает за свой тип запрещенного контента.
Обратиться с запросом о блокировке незаконного контента можно через сайт Единого реестра, а также непосредственно в ведомства, принимающие решение, например, в электронную приемную МВД России или Генпрокуратуры. Также в МВД рекомендуют использовать кнопку "Пожаловаться" ("Report", "Сообщить о нарушении") рядом с постом, комментарием, профилем или в настройках чата в соцсетях и мессенджерах.
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