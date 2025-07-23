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В России сократилось число IT-преступлений
В России сократилось число IT-преступлений - 23.07.2025, ПРАЙМ
В России сократилось число IT-преступлений
Количество преступлений в сфере компьютерной информации в России за шесть месяцев сократилось на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T16:34+0300
2025-07-23T16:34+0300
2025-07-23T16:34+0300
мошенничество
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Количество преступлений в сфере компьютерной информации в России за шесть месяцев сократилось на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба МВД России. "По-прежнему более трети преступлений совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Таких деяний зарегистрировано на 0,7% больше, чем в январе-июне прошлого года. Тем не менее, количество дистанционных краж снизилось на 14,3%, а преступлений в сфере компьютерной информации – на 22,3%", - говорится в сообщении.
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технологии, россия, мвд
Мошенничество, Технологии, РОССИЯ, МВД
В России сократилось число IT-преступлений
МВД: число IT-преступлений в России за полгода снизилось на 22,3%
МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Количество преступлений в сфере компьютерной информации в России за шесть месяцев сократилось на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба МВД России.
"По-прежнему более трети преступлений совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Таких деяний зарегистрировано на 0,7% больше, чем в январе-июне прошлого года. Тем не менее, количество дистанционных краж снизилось на 14,3%, а преступлений в сфере компьютерной информации – на 22,3%", - говорится в сообщении.
В МВД рассказали о "золотом часе" после разглашения данных мошенникам